Shopping sobre rodas estão na beira da praia no Litoral Norte

No início, eram camelôs que carregavam peças de roupa de praia em cabides. Nos anos seguintes, os cabides foram dando lugar para araras- primeiro fixas, depois móveis como estas. O comércio informal disputa espaço na areia com toda sorte de produtos, da água de coco ao milho verde passando por lanches e até churrasquinho, como muito bem mostrou a Coluna Minuto Varejo. Tudo no cartão. Por isso as moedas são difíceis de encontrar.