O barquinho vai, o barquinho vem. É a tal coisa, uma (boa) foto dispensa maiores explicações. Apenas se pode dizer que esta aquarela porto-alegrense é a simbiose perfeita entre o chão, o Guaíba - quando está de bom humor - e o céu (quando não imita o dilúvio) - que nos contempla.



A sorte de Havelange

No auge do seu mandato como presidente da CBF, João Havelange era frequentemente procurado para dar entrevistas. Já no final, uma admirada repórter o interrompeu.



- O senhor tem muita sorte!



A raposa velha bateu de volta.



- Sorte teve meu pai, que por segundos não conseguiu embarcar no Titanic e ficou esbravejando no cais quando viu o navio ir embora.



Segurança mínima

Essa fuga de apenados do presídio de alta segurança de Mossoró (RN), está errada desde o início. Deveria se chamar de presídio de segurança mínima, o que faz mais sentido. Até as imagens de vídeo do momento da fuga não têm resolução. Tudo errado, de cabo a rabo. O milagre foi não ter havido fuga em massa.

Despautérios

Convocar a Força Nacional para achar os apenados que fugiram em Mossoró (RN) tem um probleminha, os militares não conhecem a região. Melhor sempre é convocar os caboclos da aldeia. E o governo ofereceu R$ 10 mil para quem der pistas. Só? Para apagar o mico do governo deveriam oferecer pelo menos R$ 100 mil.

Efeito imigração

Da "correspondente" da cidade de Münster, Alemanha, que é gaúcha e está na Alemanha há mais de 50 anos: "Como escreves brasileiro, às vezes não entendo. Aqui é pior ainda, cada um fala seu idioma, alemão mesmo pouco se ouve". Não é diferente em outros países europeus. Em algumas décadas, a França será muçulmana.

Festa do Chima

A pouco mais de dois meses da sua realização, a Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim) de Venâncio Aires contabiliza quase 100% dos seus espaços comercializados. Agricultura familiar e artesanato já estão todos ocupados. Restam ainda algumas vagas na área gastronômica, de máquinas e de exposição comercial.

É dando que se recebe

A Lojas Pompéia promove iniciativas de cunho social e voltadas para a redução de impactos ao meio ambiente. Entre elas, está a campanha de doação de tênis, até dia 16 de março. Os clientes que participarem da ação doando um modelo usado, ganham 10% de desconto na compra de um novo.

Parabéns pra você

A Cooperativa Certel Energia, de Teutônia, completou 68 anos de profícua existência agradecendo aos funcionários. Parabéns a todos, direção e presidente, Erineo José Hennemann.

Fala quem entende

Para esclarecer sobre as principais mudanças e os impactos da reforma tributária no setor de serviços, especialmente para os profissionais liberais, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) promove hoje, às 18h, no auditório da autarquia, palestra com o ex-governador Germano Rigotto, especialista no tema.

Títeres

Ao dizer o que disse sobre Israel, ao não criticar o Hamas e por ele ser elogiado, ao botar panos quentes na morte suspeita do dissidente russo, ao não falar nada sobre a perseguição a candidatos dissidentes na Venezuela, Lula assumiu de vez que gosta de títeres.



Aquele abraço