No tempo dos trilhos e trens

Antes de se deslocar para a área onde hoje fica a Estação Rodoviária e depois para a altura da antiga Casa Dico, na Farrapos, a Estação Ferroviária de Porto Alegre ficava na Voluntários da Pátria. O que dela restou está na imagem. Do lado oposto, em direção ao Guaíba, na avenida Mauá, ficava a Estação Rodoviária Ildefonso Luiz Pinto com sua torreta visível de longe, que foi deslocada para a esquina da Conceição com a Júlio de Castilhos.



Coisas que irritam

Que mania que as pessoas têm de falar alto no celular em ambientes fechados, inclusive acionando o viva voz. Pior, acham que estão agradando. Que coisa mais desagradável. Brasileiro já tem essa má fama no exterior.

Segurança rural

O deputado Capitão Martim (Republicanos) propôs a criação da Frente Parlamentar pela Segurança Rural para enfrentar o aumento da criminalidade no campo, abigeato, furtos de maquinário agrícola e a necessidade de reforçar a presença policial em áreas rurais.

Paixão por Motociclos

Servidor público aposentado, Júlio Schnorr, de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, é fanático por motos. Além de ficar atento aos antigos motociclos - muito comuns na colônia - Linho, como é conhecido, coleciona réplicas. Já esculpiu motos em madeira e até usando cascalho extraído do Rio Taquari. A neta, Isabel Schnorr Rother (foto), que curte os brinquedos, costuma dizer que o "vovô parece uma criança".

Esquentando os tamborins I

Se o Carnaval morreu na Quarta-feira de Cinzas, as campanhas ou pré-campanhas para as eleições municipais só devem esquentar os tamborins a partir da próxima semana. Em Porto Alegre, há quem aposte na polarização, tendo Sebastião Melo (MDB) do lado conservador e alguém da esquerda como oponente. Posta mesmo está a candidatura Maria do Rosário, do PT, com vice de PSOL ou outro. Também teremos o PDT correndo por fora.

Esquentando os tamborins II

Como outros candidatos do espectro da direita já anunciaram que vão se lançar na disputa em Porto Alegre, o que muitas vezes é sinal que topam ser vice de alguma chapa com chance de vitória, existe a possibilidade de divisão de votos entre estes candidatos, levando a vitória para alguém da esquerda, que não sofre deste mal. Sempre foi assim, o lado conservador/direita do Brasil mais briga que se une com objetivo comum.

Tem gaúcho no Super Bowl

Patrick Matzenbacher, filho do médico porto-alegrense Carlos Frederico Matzenbacher, criou as personagens Dina e Mita para promover o Doritos Dinamita no Super Bowl. O comercial, que tem dois brasileiros na direção, ficou no Top 10 do USA Today Ad Meter, e também está na lista de melhores comerciais para o Super Bowl 2024 do New York Times, CBS, Entertainment Weekly, Variety, etc. Patrick trabalha na agência Goodby Silverstein & Partners.

Escrito nas estrelas

Mesmo após todo esse tempo, não há jeito de Jair Bolsonaro (PL) sair das capas dos jornais, ainda mais com os recentes acontecimentos. Quem acha que ele pode se safar e eventualmente disputar uma eleição está enganado. Bolsonaro vai ser investigado pelo que fez e não fez e, certamente, vai ser preso em algum momento do futuro, mas antes de 2026.

Sonhos de verão

Em uma cidade cheia, com parques, praças, árvores, quintais e plantas em vasos em sacadas, é missão impossível controlar o mosquito da dengue. Parágrafo único: salvo se os moradores fizerem sua parte. Sonhar não custa nada.



