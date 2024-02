Esquentando tamborins em Porto Alegre

Guilherme Kolling, interino*

O desfile das escolas de samba em Porto Alegre acontece somente daqui a 10 dias, na sexta-feira e no sábado 23 e 24 de fevereiro. Enquanto isso, já estão esquentando os tamborins no Porto Seco. Melhor dito, os preparativos estão a pleno no sambódromo da Capital, com preparação de estruturas como as arquibancadas e a pista que receberá as agremiações. O sol estava forte na sexta-feira, temperatura acima de 30 graus, mas dezenas de trabalhadores se esforçavam para deixar tudo bem organizado no Porto Seco. No circuito dos blocos de rua, na área central, o Carnaval segue até março.