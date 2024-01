A Pucrs e o destino do posto de gasolina fechado na Ipiranga

(interino)

O posto de gasolina de bandeira Shell na esquina da avenida Ipiranga com a Cristiano Fischer foi fechado. O terreno pertence à Pucrs e fica ao lado do Parque Esportivo da universidade. O contrato de locação do terreno venceu e não foi renovado. A Pucrs ainda avalia possibilidades de uso do espaço, apurou a repórter Maria Welter.