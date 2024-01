A demora das obras na Cristóvão Colombo

Enquanto os trabalhos no Quadrilátero Central, no Centro Histórico de Porto Alegre, estão em ritmo lento ou já acabados, obras em outras partes da cidade estão paradas há mais tempo. Caso da avenida Cristóvão Colombo, que causa problemas para ônibus e pessoas - aqui é o trecho do Shopping Total. E por falar em parado, não passa semana sem que um leitor reclame que não sai do papel a eteeerna obra da Plínio Brasil Milano com a Terceira Perimetral.



De 5 a 50

Na virada do ano, os preços dos bufês passaram a ter altas entre moderadas e fortes, se levarmos em conta a baixa inflação. Essas contas de comida fora de casa sempre tiveram um padrão. Na virada do Real, tudo era R$ 5,00, hoje tudo é R$ 50,00 em restaurantes "normais". Mas o chato é que a qualidade piorou muito do tempo dos R$ 5,00 para cá, especialmente na carne.

Sobre derretimentos

Que as barras de chocolates encolheram mantendo o mesmo preço, todos já sabem, mas agora até as barras de grãos encolheram de tamanho, em torno de 30%. É difícil ver algum produto que não tenha sofrido miniaturização mantendo o mesmo valor de antes. E com esse calor, o chocolate derrete se mantido fora da geladeira. Sinal que tem mais manteiga de cacau que cacau propriamente dito. Chocolate bom não derrete.

Inveja

Criançada no chafariz do Largo Glênio Peres Fernando Albrecht /especial/jc

Diga, cá entre nós e nosso barbeiro: você não gostaria de imitar o garoto da foto e dar uma refrescada no chafariz nestes dias de calor senegalesco?



De novo nos trinques

nota sobre a guarita danificada na praia de Torres, No dia seguinte à publicação daa prefeitura pôs mão à massa e tratou de deixá-la positiva e operante. Parabéns!



Controle do Aedes I

O controle da população do mosquito Aedes Aegypti deu um enorme salto. A empresa britânica de biotecnologia Oxitec Brasil e a prefeitura de Segredo, no interior do Rio Grande do Sul, iniciaram a ativação das caixas do projeto Aedes do Bem na cidade.

Controle do Aedes II

O Aedes do Bem é uma solução biológica segura e altamente eficaz, que usa mosquitos Aedes machos autolimitantes - que não picam, não transmitem doenças e combatem a própria espécie com ação larvicida fêmea - e que tem 100% de eficácia.

Bolso sob controle

Segundo a Associação das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), cartões, incluindo de débito, crédito e pré-pagos, devem manter um crescimento consistente em 2024. No entanto, espera-se um aumento nos cartões pré-pagos, que cresceram 94,4% no ano passado. Pré-pago é bom porque controla o bolso, descontrole leva à inadimplência.

Turbulências

A Boeing, que já construiu aeronaves excelentes e lendárias como a 707, a 747 e os primeiros modelos do bijato 737, parece ter perdido a mão com o 737 MAX-900. É um incidente e acidente atrás do outro. Até parafusos soltos as companhias aéreas relatam.



Aquele abraço