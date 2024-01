A visita de Antonio Britto a Porto Alegre

Ao encontrar o ex-governador Antonio Britto em almoço na Churrascaria Barranco, em Porto Alegre, o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, aproveitou para agradecer as iniciativas que garantiram a instalação da General Motors na cidade. "Existe uma Gravataí antes e outra depois da GM", disse, elogiando também a privatização da CRT. Na foto, ele aparece ao lado do secretário da Fazenda, Davi Severgnini (e).

Efeito batata

Leitor entra em hamburgueria da Capital, olha o cardápio e pede um hambúrguer em que batatas fritas fazem parte do recheio, mas pediu que as colocasse em separado. O atendente ergueu um dedo.

Drible no perigo

O Esqueletão vive

Curiosidade é o que será feito no terreno do Esqueletão, que começará a ser demolido e implodido. Para botá-lo abaixo, precisavam de licença judicial, porque muitos ex-cotistas morreram ou estão em lugar incerto e não sabido. O terreno vai valer uma bela grana, e não é de duvidar que apareçam ações judiciais de herdeiros.

Fogos de artifício

Além da pirotecnia que o governo Lula e o STF fizeram no aniversário do 8 de Janeiro - ressalte-se que, de fato, foram atos condenáveis ocorridos na data -, há vozes respeitáveis que contestam a tese do golpe. Uma delas é a do jurista Ives Gandra: "nunca houve na história do mundo um golpe de Estado sem armas, sem tanques". Ideologias à parte, lembra o incêndio no Reichstag alemão em 1993.