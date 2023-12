Ponte bela e antiga na Azenha

A ponte da Azenha é a mais antiga da cidade, construída no tempo em que não bastava ser funcional, precisava também ser bonita. Sempre chama atenção o fato de ser uma das poucas com palmeiras, plantadas em solo de pouca espessura, graças às raízes radiais que fixam a árvore não em profundidade, mas lateralmente.

Espeto corrido

O galo de Flores da Cunha

A propósito do "Aquele abraço" ao município de Flores da Cunha, leitor que mora há 50 anos na cidade conta o porquê do nome. O general que nomeia o município, natural de Santana de Livramento, prometeu a estrada de ferro de Caxias até Nova Trento, hoje Flores da Cunha. "Até hoje estamos esperando o trem. Já tínhamos sido traídos pelo mágico que cortou o pescoço do galo e disse que o galo voltaria a cantar. Pegou o saco com o dinheiro da entrada ao teatro e se mandou. Até hoje o galo não cantou.

Até garrafón de vino...

Sentimento de orfandade

Se fizerem uma pesquisa sobre as instituições mais confiáveis, o Exército Brasileiro deve ter perdido muitas posições- chegou a ser a segunda mais confiável. E não convidem eleitores do ex-general senador Hamilton Mourão para a mesma mesa.

Façam o que digo...

Foram embora

O apresentador de TV Sérgio Schueler, 90 anos, do Câmera 10 da TV Difusora dos anos 1970, hoje Bandeirantes, e o empresário do ramo de seguros Luiz Carlos da Silva, o Caburé. De origem humilde, ficou milionário com os seguros de vida dos funcionários do Banco do Brasil.