Banho aéreo

O grande mistério dos esguichos de água, ou chafariz - como quer a prefeitura de Porto Alegre - é por que cargas d'água a molecada do Centro Histórico ainda não os utiliza para se refrescar. Com esse calor, até adultos têm essa tentação para amenizar o calor senegalesco.

Prêmio ARI de Jornalismo

Associação Riograndense de Imprensa divulgou os finalistas da 65ª edição do Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo. O Jornal do Comércio tem três finalistas: na categoria Reportagem Econômica, a série Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, de Eduardo Torres e Guilherme Kolling; na categoria Reportagem Cultural, a Série Gêneros Musicais Gaúchos, de João Vicente Ribas, e a matéria Johnson - O Boxeur-Cantor, de Marcello Campos. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia no dia 19 de dezembro.

Naufrágios revelados

Quanto eu era menino em São Vendelino, e mergulhava nas águas do arroio Forromeco ou singrava suas águas com meu valente mas esburacado caíque, ficava fascinado imaginando o que o leito revelaria se por alguma mágica as águas sumissem. Em pontos mais profundos, que eram poucos, achava que o leito seco revelaria pequenos tesouros perdidos ou trazidos pela correnteza desde sua nascente. Relógios, calçados, quem sabe algum objeto de valor entre outras surpresas. Mal sabia eu que no futuro essa técnica de "evaporar" a água dos mares e oceanos seria uma realidade.

Na década de 2000, alguém com a mesma curiosidade que eu tive no final dos anos 1940 e início dos 1950 deu tratos à imaginação e descobriu como escanear o fundo em 3D, praticamente centímetro por centímetro. Naufrágios ou embarcações perdidas em batalhas navais, rombos no caso por tiros de canhão ou torpedos vinham em detalhes. Só não dava para ver a parte enterrada no lodo marinho. Diversos documentários fascinavam os telespectadores assim como eu fiquei fascinado pela hipótese. Claro que o primeiro alvo foi o Titanic, que se partiu em dois enquanto afundava.

É uma boa metáfora para revolver nosso passado submerso. Apareceriam rombos no casco, buracos de tiros de canhão e torpedos envoltos em silêncio sepulcral até que alguém os trouxesse à tona. Ao contrário dos navios, provavelmente não ficaríamos fascinados mas angustiados com as revelações do nosso passado enterrados no lodo da memória. Não, não seria de bom alvitre alimentar nossas angústias do presente com outras piores misericordiosamente sepultadas em sarcófagos selados.

Trazê-los à tona talvez valesse para meu arroio com sua quietude e paz, mas uma varredura em 3D do nosso cérebro não traria relógios calçados ou pequenos tesouros, ao contrário. Viveríamos novamente as tragédias passadas, rombos de tiro de canhão e torpedos que moldaram nossa consciência inconsciente.