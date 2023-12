A saída, onde fica a saída?

Uma tragédia repetida não tem o mesmo impacto que a primeira. Em cidades atingidas no Vale do Taquari os estragos nem mesmo foram consertados, e qualquer chuvinha assusta todo mundo. E mesmo ao longo da freeway a água permanece sem ter onde escoar, posto que é região de banhado.



Eu vou de Aldo

O falecimento do ex-deputado Aldo Pinto lembra uma história de quando ele decidiu concorrer ao governo do Estado pelo PDT nas eleições de 1986. O diferencial da campanha foi seu jingle. Composto por Hermes Aquino, autor de Nuvem Passageira, é até hoje uma das peças mais bem-sucedidas da história política. À simples menção do pedetista, lá vinha alguém cantando "Eu vou de Aldo". Hermes também criou outro para as eleições de 1989 para Carlos Araújo, ex-marido da presidente Dilma Rousseff, que concorria à prefeitura de Porto Alegre, e para Leonel Brizola à Presidência da República: "Carlos Araújo vem na frente/Depois é o Brizola presidente". Um bom jingle, um bom slogan, mas nem Aldo nem Araújo se elegeram.



Do vermelho para o rosa...

Há certas coisas sobre a economia que não dá para entender. Uma das várias leituras feitas indica que houve crescimento de 0,1% no trimestre, que o consumo das famílias segue elevado quando é público e notório que o percentual de inadimplentes cresce sem parar - em torno de 40% no Rio Grande do Sul. Temos o agro, ok, mas as enchentes causaram forte estrago.

...ou do rosa para vermelho

O noticiário econômico fala das dificuldades de grandes redes de varejo, algumas em vias de recuperação judicial, mas o tom róseo predomina. Nós temos amigos, vizinhos, conhecidos, e todos nos relatam que pisaram forte no freio do consumo. Para completar, sob nova direção o IBGE mudou sua metodologia. Os números dizem uma coisa que a realidade não confirma.

Os invisíveis

Se Papai Noel existisse ficaria espantado que, ao apagar das luzes de 2023, o assunto dominante seja o aumento de impostos, desoneração da folha etc e tal. Até as prefeituras querem aumento do ICMS. De certa forma o consumidor/contribuinte é visto como um ectoplasma, algo vaporoso a flutuar por aí como vítimas colaterais.

Criança halterofilista

Leitor foi a um shopping comprar algo para criança carente na Restinga. Pediu algo delicado, pequeno e leve. Diante de um gigantesco cesto, repleto de bolas, a atendente pegou a menor de todas: uma de futsal, que pesa em torno de meio quilo.

Conselhos inúteis

A propósito da nota de ontem sobre frases inúteis, o leitor Ruy Walberto Simon recorda outras típicas de final de ano, como aconselhar onde aplicar o 13º depois de "reservar" uma parte para o IPTU, IPVA, matrículas escolares, etc. Outra dica é aconselhar os devedores do cartão por um consignado. Ora bolas, quem está pendurado já esgotou todas as outras opções.

Cidadão de Porto Alegre

O empresário Claudio Affonso Amoretti Bier receberá dia 11, às 19h, na colenda, o título de Cidadão de Porto Alegre. Ele é presidente do Simers, vice-presidente da Fiergs e diretor da Masal.

Alerta em Viamão

Implantar aterro sanitário na comunidade de Cantagalo, em Viamão, é o mesmo que construir uma fossa séptica sobre uma caixa d'água coberta por lona. A comparação foi feita pela geóloga Maria Luísa Rosa, em audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais na Assembleia, proposta pelo deputado Dr. Thiago Duarte (União).

Os boinas azuis

No sábado, dia 16 de dezembro, será realizado o almoço de confraternização dos integrantes do Batalhão Suez saídos de Porto Alegre para integrar a Força de Emergência da ONU, na Faixa de Gaza, de 1956 a 1967. O encontro será no BPE, na rua Corrêa Lima. Como se vê, Gaza já era problemática há 67 anos.

Falta de noção

Os sem-noção têm se multiplicado como coelhos. É preciso dizer pelo menos duas vezes que o cartão é de débito. Também é preciso repetir que é por aproximação. É sintoma de que a cabeça está em outro lugar. Virou praga.



