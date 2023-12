Brincadeira no aperto

Criança acha brechas para brincar no mais fechado espaço, como esta na Rua da Praia, em meio à azáfama dos camelôs e ambulantes que não ambulam. O caso é que em ambos os lados da Andradas foram retiradas as lajotas, substituídas por cascalho. Então os transeuntes se concentram na estreita calçada.



A muralha de Porto Alegre

O arquiteto Joaquim Tostes enviou um alentado projeto que ele criou em 2016 para mudar o Centro Histórico e o Cais Reprodução JC

O arquiteto Joaquim Tostes enviou um alentado projeto que ele criou em 2016 para mudar o Centro Histórico e o Cais. Entre outras sugestões, ele propõe a transferência dos terminais de ônibus para a avenida Mauá, com os armazéns servindo para terminais de passageiros. Também apontou a Salgado Filho, "avenida mais elegante do Centro, arborizada com edifícios de qualidade, a qual foi totalmente descaracterizada e degradada com as paradas de ônibus nas calçadas". Pior, divide a cidade em duas.



A vez dos bairros

As obras de revitalização do leito e das calçadas chegaram nos bairros Fernanda Feltes

As obras de revitalização do leito e das calçadas chegaram nos bairros, como na rua Henrique Dias, no Bom Fim. Alguma coisa me diz que pelo menos nela os trabalhos serão mais rápidos que a marcha-lenta do quadrilátero central.



Terra de ninguém

O quadro geral da Rua dos Andradas mostra um paradoxo. Na região da Caldas Júnior em direção ao Gasômetro bares e lancherias seguem com movimento depois das 18h. Entre esta rua e a subida da Rua da Praia, a população que trabalha no Centro vai embora, e a população de fora não entra. Com ou sem projeto do Cais Mauá, será difícil inverter este quadro. Fazer o que no Centro?

Portanto...

...o dilema remete ao clássico que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Para que as luzes e restaurantes voltem ao Centro precisa antes que venham os consumidores ou eles?

Diálogos comerciais

Entrei numa loja e pedi meias de cano longo. A atendente me mostrou meias de cano curto. Ué, exclamei. E ela insistiu que era longo. Erro por erro, melhor comprar na Amazon.

Especialistas fajutos

Quando o Hamas lançou o abjeto ataque a Israel, que respondeu à altura, os famosos especialistas disseram que o preço do petróleo decolaria, e que as bolsas mundiais corriam risco de afundar por conta da produção de países do Oriente Médio. O petróleo não só ficou estável como até caiu de preço, e as bolsas tiveram um belo novembro, em média.

Aquele abraço

O nome do antigo distrito, hoje município, de Arroio do Padre, vizinho de Pelotas, advém do nome do organizador e primeiro administrador de Feitoria - o padre Francisco Xavier Prates. Era professor do Mosteiro de São Bento e do Convento Santo Antônio no Rio de Janeiro. Abraço ao povo e ao prefeito Rui Carlos Peter.

Limpa nome

No último dia do Feirão Limpa Nome, a Serasa registrou o maior volume de negociações da história do País num mesmo dia. À meia-noite de 30 de novembro, os dados da empresa mostravam que 313 mil acordos tinham sido negociados.

