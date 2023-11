Do cinza ao colorido

A rua Câncio Gomes, no bairro Floresta ganhou novas cores com uma pintura do artista gaúcho Renam Canzi, de Garibaldi, que assina mais de 100 murais em diversas capitais. Faz parte das comemorações dos 30 anos da indústria gráfica gaúcha PrintStore. Um presente para quem circula por esta região de Porto Alegre, que é predominantemente cinza.



Jaguarão

/Vinicius Reis/Arquivo pessoal /DIVULGAÇÃO/JC

Os 165 anos de Jaguarão foram marcados por fanfarras, bandas e "desfile da mocidade" (como se dizia antigamente) ao longo da Rua 27 de Janeiro. O curioso é que a Câmara de Vereadores (foto) foi instalada em 22 de maio de 1833, ou seja, há 190 anos, pelo Padre Thomaz de Souza Sequeira e Silva.

Desejo e realidade

Discutia-se numa roda quem poderia ser o candidato da direita ou conservador para a sucessão de Lula. Até nisso o PT leva vantagem. Se for Fernando Haddad, como parece ser, todo mundo já ouviu falar nele, meio caminho andado. Se for o governador Tarcísio de Freitas, expliquem quem ele é para os grotões.

A recompensa de Benício

Uma campanha online na Irlanda do Norte para ajudar o entregador Caio Benício, brasileiro que deteve um ataque a facas em Dublin, arrecadou mais de € 332 mil (mais de R$ 1,7 milhão) até sábado passado. Fazem bem o que nós fazemos mal com nossos heróis.

Visita internacional

Júlio Cesar Lanes (Andrade Maia Advogados) recebeu na última semana, para um jantar típico de culinária gaúcha, uma comitiva de juristas internacionais vindos de Portugal, França, Itália, México, Argentina e Uruguai.

O essencial é invisível...

...aos olhos, escreveu Antoine de Saint Exupéry. Todo esse esforço de mais arrecadação via aumento do ICMS é para evitar atraso na folha de pagamentos. Mostra a deformação que se chegou ao longo de décadas.

A salvação dos cachorros

Uma residência em Santa Vitória do Palmar abrigava duas moradoras e 107 cachorrinhos, que levavam uma vida sem banho e viviam em condições insalubres. O mau-cheiro chamou a atenção da vizinhança. A prefeitura entrou em ação e eles agora estão em outro local, assistidos por veterinários.

Aquele abraço

Aos tamandarenses e ao prefeito Adir Giacomini, de Almirante Tamandaré do Sul, mas que fica no Norte do Estado e longe do mar. O Tamandaré vai entender, onde quer que esteja. O nome foi sugestão de um expedicionário da Guerra do Paraguai que fazia a medição das terras.

Gota d'água

Os deslizamentos de terra e desabamento de prédios em Gramado foram causados por chuvas copiosas ou elas foram apenas a gota d'água para um solo instável antes da construção?



Miúdas