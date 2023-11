O segredo de Vitório Gheno para chegar aos 100 anos

As festividades do centenário do artista plástico e golfista emérito Vitório Gheno continuam a milhão. O casal Paulo Afonso e Lisette Feijó mais um grupo de amigos receberam o aniversariante. Como sempre, perguntaram qual o segredo dos 100 anos. Uma é sempre o golfe; a outra é porque ele leva a vida numa boa. Como diziam quando ele tinha metade da idade, ele é um bon vivant.

Um cachorro na noite

É engraçado. Em todas as histórias sobre os bares e restaurantes da Porto Alegre dos velhos tempos não aparece o Graxaim. Nem mesmo lembro dele com nitidez e até no nome fico na dúvida se era Guaraxaim ou Graxaim. E deveria, porque ele ficava no Mercado Público, ao lado do famoso Treviso. Lembro apenas que o nome estava numa daquelas antigas placas esmaltadas. Nem mesmo me recordo se funcionava de madrugada como seu vizinho, que fiasco! Pior é que você não acha quem diga "Sim, eu frequentava o Graxaim", então, não sabe o perfil da freguesia, mas ao que eu lembre era o Treviso do B.

Outro local misterioso era o Poodle Room, um night club pequeno. Não era para o meu bico, não tinha bala na agulha. Quem vem do bairro para o Centro Histórico pela avenida Cristóvão Colombo, o Poodle Room ficava à esquerda, no final do complexo da Brahma, hoje Shopping Total, uma construção antiga e pequena, não no nível da rua. A ironia é uma casa com nome de raça de cachorro ser habitado por gatas.

Quantas e quantas vezes eu quedava no bar Monte Blanco, localizado em frente, suspirando e imaginando como seria bom estar em ambiente à meia-luz, música discreta, cadeiras acolchoadas e formosas mulheres classudas com joias de verdade, perfume francês esvoaçando pelo ar. Coisa para granfino, justamente o que eu não era. Enquanto sonhava no Monte Blanco, lá vinha uma percanta quebrar o encanto.

- Paga uma Cuba, benhê?

Dependendo da minha conta corrente, até sentaria com uma mulher que gostava de rum com Coca Cola, mas não com a versão proletária, o Samba, cachaça com Coca. Como dizia o para-choque de caminhão, pra que orgulho se a terra come? Entrementes, o Blanquito me olhava com ar de pena.

- Alemãozinho, esquece. Não é pro teu bico.

O que mais poderia fazer um bancário pelado, contando as passagens de bonde, comendo (mal) na pensão da velha Eda e sem dinheiro até para uma refeição decente, salvo quando recebia o salário, dia 28? Então, eu ia para distritos eróticos alternativos, mas democráticos e benemerentes conforme as circunstâncias, mas eu queria mesmo era entrar no Poodle Room.

Aí passei a entender porque cachorro de rua ficava na calçada olhando as assadeiras de frango girando atrás de um vidro grosso e impenetrável.