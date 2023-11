Crianças de Viamão ajudam crianças do Vale do Taquari

Tendo à frente a secretária de Educação, Márcia Culau, crianças e professores de Viamão levarão hoje 800 livros e 77 caixas de material escolar para as escolas e bibliotecas de Roca Sales, material recolhido durante a Feira Literária de Viamão para suprir a biblioteca que a chuva levou por inteiro. Crianças daqui abraçam as crianças de lá.



Grenal da próstata

O ex-árbitro gaúcho Carlos Eugênio Simon irá apitar um jogo entre médicos e outros profissionais da saúde especialistas no combate ao câncer de próstata, organizado pelo Centro de Oncologia do Hospital São Lucas da Pucrs. Hoje, às 19h, no parque esportivo do hospital.

Inimigo meu

Em poucos dias o governo Lula (PT) se envolveu propositadamente em uma enleada que gerou um furdunço daqueles. O exame do Enem em que apatifa o agro gerou reação igual e contrária não só das entidades do setor como na frente parlamentar no Congresso Nacional, logo agora que o governo tanto precisa dos votos para matérias vitais.

Seja como for...

...os radicais, inclusive os radicais de centro do governo, nunca conseguiram esconder sua aversão para um negócio que bota comida na mesa. O que é um contrassenso, no mínimo.

Um fala, outro interpreta

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou que as falas de Lula sobre déficit zero se referiam a uma preocupação com "aqueles que precisam mais". Ora, ora, temos a figura do tradutor de áudio. Lembra o tempo do vice-presidente Aureliano Chaves, que dizia ler os jornais cedinho para "saber o que eu penso".

Aulas

Leitor sobre a nota da cultura de passar e não aprender: "Deixei de ministrar aulas no Direito em 2019, depois de 19 anos na universidade, exatamente porque o aluno quer apenas o diploma, aprender jamais (cansa muito)".



Miúdas

PREÇOS dos livros na Feira perdem feio para os Amazon da vida. ECONOMIA de Caxias do Sul caiu 3,9% em setembro se comparado com agosto. Indústria, com -4%, e serviços, com -6,5%. FAZENDA estima superávit primário de 0,1% em 2024. Bancos como o Itaú calculam déficit de 1,20%. POR QUE artistas consagrados ainda precisam dos favores financeiros da Lei Rouanet? COMO se diz no Alegrete, mais difícil que nadar de poncho é dormir de espora sem rasgar lençol.

Aquele abraço