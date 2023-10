O alargamento da avenida Goethe

Já existe o projeto de ampliação da avenida Goethe, mas precisa ser atualizado. Da ideia inicial para cá, surgiram diversos fatores e novidades técnicas, como o aterramento dos cabos de energia e assemelhados, o que depende da CEEE Equatorial, além das redes de esgoto e água. As árvores plantadas no canteiro central já levaram em conta o alargamento, por isso não foram plantadas nas calçadas. Mas quando será dado o sinal "agora vai" depende da prefeitura de Porto Alegre.



O caso do tomate cereja

Uma historinha para mostrar como funciona a pesquisa em Israel. Por volta de 2010 esteve em Porto Alegre o reitor da Universidade de Jerusalém, José Benarroch, um judeu sefaradi (provenientes da Península Ibérica) e deu entrevista para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, do qual eu fazia parte. Benarroch contou que universitários de várias áreas mantinham contatos com técnicos do governo, e, em uma delas, um aluno da área agrícola expôs um problema. O tomate cereja, que foi desenvolvido por Israel e exportado é 85% de água, como todos os tomates, portanto, eles estavam exportando o que mais faltava no país: água. Então, Israel passou a exportar apenas as sementes da fruta.

As lições de Yamani

Quando houve o primeiro choque do petróleo, em 1973, o Sheik Yamani, da Arábia Saudita, disse duas coisas que impactam até hoje. A primeira foi que o Ocidente ainda agradeceria a eles pela decolagem do preço do barril, porque surgiriam pesquisas para desenvolver outras fontes de energia.

As lições de Yamani II

A segunda frase de Yamani foi um alerta sobre o uso de derivados de petróleo para uso em automóveis e motores a combustão interna: "A última gota de petróleo não será usada nos carros, mas na petroquímica". A primeira observação se confirmou, a segunda é de uma clareza meridiana.

A falta que ele faz

Da ex-primeira-ministra de Israel Golda Meir sobre Moisés: "Tenho uma queixa contra Moshé Rabeinu. Ele nos conduziu durante 40 anos pelo deserto e nos trouxe para um dos raros lugares do Oriente Médio onde não há petróleo".

Boa notícia

Lotações de Porto Alegre operam com máquinas de cartão da Sicredi União Metropolitana RS. O pagamento da passagem com cartão de débito, crédito e Pix começou em setembro. Atualmente, 85% das lotações estão aptas para oferecer esta nova funcionalidade de pagamento e a previsão é de que até o final do ano esteja funcionando em todas as linhas da Capital.

Por falar em cartão...

Aos poucos todo tipo de despesa tem opção de pagamento por cartão ou Pix. O dinheiro vai desaparecendo, para azar dos assaltantes de rua.

Quem não é visto....

...não é lembrado. O Sistema Nacional das Agências de Propaganda (Sinapro-RS) está colocando na rua uma campanha da agência Conjunto, que busca sensibilizar empreendedores e gestores da iniciativa privada para a importância de alocar investimentos em comunicação.

Africanos caprichosos

Empresário local da área da alimentação que visitou Joanesburgo e a Cidade do Cabo, na África do Sul, voltou impressionado com o que viu, a começar pelas ruas e calçadas limpas. Nos restaurantes os garçons são impecáveis e solícitos, fazem de tudo para agradar os clientes. E ganham em torno do equivalente a R$ 800 mensais. Não tem ruim para eles, assim como os atendentes de lojas comerciais, diferentemente dos sem noção de certas cidades brasileiras, que iniciam a conversa com "não".

Aquele abraço

Ao povo de Guabiju e ao prefeito Diego Vendramin. O município leva esse nome porque nos primórdios era grande a quantidade destas árvores na região. É da mesma família da jabuticaba, com frutos de sabor doce e agradável. Como o povo da cidade.

Miúdas

DEPOIS de ambulantes que não ambulam, temos fiscais de trânsito que não transitam e prato "completo" incompleto. PANVEL do Shopping João Pessoa está em um novo espaço para melhor atendimento, localizado no subsolo. MUDANÇAS no mapa mundi do novo milênio: Palestina, capital Paris. NOVE entre dez restaurantes e assemelhados da Capital se queixam da falta de clientes. ÚNICO entre os 10 que não se queixou fechou por falta de clientes. A VIDA é como a matemática, se é fácil está errada. (Homer Simpson)

