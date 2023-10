Os nomes das ruas em Porto Alegre

"Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei", escreveu o poeta Mario Quintana, mas o oposto também é verdadeiro: ruas pelas quais se passa sem atentar para o nome. Caso da Rua Zezinho, José Carlos Dias de Oliveira, que liga a avenida Júlio de Castilhos com a Mauá, na altura do prédio da Associação Comercial da Capital. Homenageia proprietário de banca no Mercado Público. Há outro Zezinho por lá, o garçom do Gambrinus, mas este está vivo. Muito vivo, por sinal.



Os ausentes

A respeito de nota e foto dos bancos centenários malcuidados da Redenção, Roberto Jakubaszko, "prefeito" do Parque Farroupilha, dá força à denúncia, ao mesmo tempo em que salienta que quem deveria olhar isso é a Secretaria do Meio Ambiente, cujo titular já saberia do problema, mas não encarou a bronca.

Poeiras ao Norte

A ERS-126, no Norte do Estado, liga Marcelino Ramos a Nova Araçá e é um importante corredor rodoviário. Aguarda-se há 40 anos que seja asfaltada. Felizmente, a bancada gaúcha na Câmara Federal aprovou, na terça-feira, emenda impositiva que garante asfalto até Maximiliano de Almeida. É uma belíssima região.

Enxugamento de gelo I

A página já se referiu várias vezes nos últimos anos sobre a necessidade de a prefeitura ter o que antigamente se chamava de subprefeituras, como as regionais da cidade de São Paulo. Com mais de 1,4 milhão de habitantes, o prefeito Sebastião Melo (MDB) não tem como cuidar de todas as demandas e broncas, por mais que ele se esforce.

Enxugamento de gelo II

Há algo de muito errado no sistema atual de administração de grandes cidades. Salvo exceções, na melhor das hipóteses os alcaides enxugam gelo. Em contraponto, as demandas da população são cada vez maiores, falta consciência coletiva de fazer sua parte, como jogar lixo no lixo e evitar depositar porcarias no meio-fio.

Vença!

O livro que inspirou milhares de leitores a alcançar o sucesso, Vença!, está de volta em uma edição especial com autógrafos na Feira do Livro dia 28, às 15h. O autor, Alexandre de Bem, fundador da rede de lojas De Bem Informática, compartilha sua experiência pessoal.

Diversão garantida

Em parceria com a OAB/RS, Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre e HD Sports, o Instituto Unimed Porto Alegre fez um balanço e concluiu que proporcionou a 749 crianças momentos de alegria e diversão no Dia da Criança.

Elogio de leitor

"O investimento de melhor custo-benefício foi a compra de um bom guarda-chuvas italiano que adquiri há quatro anos na loja da Galeria Sete de Setembro. Foram R$ 70,00, mas não me arrependo. As varetas são confeccionadas com o mesmo material usado na fabricação de velas de barcos de competição, vergam, mas não quebram." Já as vendidas na rua...

Golpes

Ataques de phishing, golpes no Pix, vírus que roubam dados, fraudes virtuais de toda ordem, golpes e mais golpes com vigários gerais eletrônicos. Mas isso tudo não tinha vindo para facilitar a vida?



Aquele abraço

Ao povo de Mato Leitão e prefeito Carlos Alberto Bohn. Colonizada a partir de 1906, mas não necessariamente se matam leitões por lá. Ex-Fazenda Boa Vista, pertencia ao coronel João de Freitas Leitão, de Rio Pardo. Por isso, os moradores da região denominaram o local de Leitãos Wald (Mato do Leitão). Se bem que um leitão assado tem seu valor...

Miúdas