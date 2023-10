Utilidade pública

Depois que chineses e outros asiáticos lançaram a moda do guarda-chuva barato, mas "curta-metragem", porque estragam em seguida, ganha adeptos no comércio a camisinha de guarda-chuva. Para colocá-la não é difícil, mas para tirar, às vezes, dá trabalho porque as varetas engancham no plástico. Tudo tem seu custo, mesmo que seja grátis.



Fora de controle

Os prejuízos causados pela espécie invasora javali (Sus scrofa) nas propriedades rurais preocupa o deputado Paparico Bacchi (PL), que comandou audiência pública em Vacaria sobre o tema. O animal causa devastação nas lavouras, é agressivo e devora outras espécies.

Vós que entrais...

...perdei toda a esperança. A frase no pórtico do Inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri lembra o filme Munich (Munique), de 2005, dirigido por Steven Spielberg sobre os eventos que se seguiram ao Massacre de Munique nas Jogos Olímpicos de Verão de 1972 por um grupo terrorista palestino. O Mossad de Israel caçou um a um em uma busca implacável que levou anos. Todos foram mortos.

Fala a prefeitura

A propósito da nota sobre contêineres na rua Garibaldi, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e DMLU informam que nos pontos onde a calçada é estreita, os contêineres são colocados na rua para não atrapalhar a circulação de pedestres. Onde o passeio é mais largo, os equipamentos são colocados em cima da calçada.

Bem a propósito I

Na nota, também citamos a ausência dos fiscais da EPTC para disciplinar o trânsito em cruzamentos conturbados de Porto Alegre. Deu combustão espontânea. Vários leitores enviaram comentários críticos sobre o serviço da empresa, maioria citando a ausência dos fiscais e falta de engenharia de trânsito.

Bem a propósito II

Entre outras queixas, leitores reclamam de carros estacionados nos dois lados em ruas estreitas e em alguns lugares sob a calçada, tirando o espaço de ruas já estreitas, o que torna impossível trafegar em ciclovias que poucos ciclistas utilizam. Enfim, a EPTC tomou chá de sumiço.

Capital da Buzina

Outra reclamação é sobre o uso sem necessidade das buzinas. Leitor que trabalha na rua Mariante esquina com Mostardeiro, no 6º andar de um prédio em sala com vidros duplos, disse que mesmo que quisesse, seria impossível trabalhar com as janelas abertas, tamanho barulho das buzinas neste ponto E tudo pra quê? Pra nada...

Um já foi

Billal Al Kedra, comandante do Hamas que liderou o massacre do Kibutz Nirim, foi morto pelos israelenses no fim de semana.

Olho no rebite

Diário Oficial da União publicou a derrubada dos vetos da lei que trata do exame toxicológico para condutores de caminhão e carretas, vans e ônibus que não tenham realizado o exame toxicológico periódico. Já está valendo. Infração gravíssima, sete pontos na CNH.

Aquele abraço

Ao povo de Herveiras e prefeito Nazario Rubi Kuentze. O povoamento ocorreu a partir de 1815, com a vinda de descendentes de alemães e algumas famílias portuguesas. Os colonizadores estavam em busca de araucárias e de ervas gigantes, o que deu origem ao nome da cidade. Já foi de Santa Cruz do Sul.

Miúdas