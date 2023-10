Todos juntos incluídos

O Foyer do Theatro São Pedro reuniu um seleto grupo de diplomatas, alemães e descendentes de alemães para comemorar o Dia da Reunificação da Alemanha. Também serviu para apresentar o novo cônsul geral, Marc Oliver Bogdahn, que fala um bom português. A orquestra tocou os hinos do Brasil, da Europa e o alemão.

Pronto para usar

Durante o coquetel, diplomatas dos EUA e da Espanha perguntaram ao colunista qual seria a melhor expressão para pronto uso no Sul. Sugeri o "bah", que é melhor que o "wow" americano. Dependendo da entonação, presta-se para tudo. Se usar "baaaah" prolongado no "a" expressa sentimento, tipo "lamento muito".

Um dia a casa cai

Em rodas de papo, empresários gaúchos comentaram a preocupação com o volume cada vez maior de transações com criptomoedas. Como elas não têm lastro na economia e são usadas em pirâmides, ou Esquema de Ponzi, um dia a cobra vai fumar.

Aluga-se quarto

Parabéns pra...

...vocês dois

João Alberto Cruz de Melo, proprietário do Restaurante Gambrinus no Mercado Público, que completa 154 anos TÂNIA MEINERZ/JC

Por oportuno, nada mais justo que publicar a foto do Restaurante Gambrinus e seu proprietário, João Alberto Cruz de Melo. Atrás dele, um painel com as várias fases do Mercado. A casa tem 134 anos e já viu poucas e boas. A característica é a clientela fiel e turistas curiosos em conhecer o ambiente.

O furo é mais embaixo

Seria impossível registrar todas as queixas de leitores sobre as ruas com buracos. Parte reclama que, mesmo após novo asfalto, tem um detalhe que nunca foi solucionado na Capital, as tampas com desnível abrupto no leito que fazem a alegria das oficinas mecânicas.