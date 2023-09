Espetáculo da Primavera

Fernando Albrecht

A Feira Literária de Viamão, que teve como patrono o jornalista José Barrionuevo, recolheu um grande volume de material escolar para as crianças de Roca Sales. O ponto mais emocionante foi no sábado, com a apresentação da Camerata Presto tocando As Quatro Estações de Antonio Vivaldi na bela Igreja-Fortaleza, o mais importante templo estilo barroco do Sul.