O cavalo cervejeiro

Os cavalos que puxam as tradicionais carroças com barris de cerveja da Oktoberfest de Munique, na Alemanha, são animais de raças de "tiro pesado", explica a Doutora em Medicina Equina Fabíola Freire Albrecht. Tem grande capacidade de tração, poderosa massa muscular e ossatura pesada. A raça do mascote da Oktober é Dachshund. A origem da festa data do século XIX, com as núpcias do então príncipe Ludwig I com a princesa Teresa da Saxônia-Hindburghausen, no dia 12 de outubro de 1810.

O cão por testemunha

Cão King

Nunca se viu tanto morador de rua acompanhado de cães, que têm uma fidelidade à toda prova. Tentem tirar um do dono e verão o escândalo que ele faz. E sempre são muito bem cuidados, o cara deixa de comer para dar ao fiel amigo. Neste caso, o cachorro King acompanha o seu amigão sempre vigilante no único patrimônio que ele tem, livros usados doados pela vizinhança que são dispostos na calçada.

Historinha de segunda

Nos anos 1980 fazia sucesso um previsor de tempo que começou a ser chamado de previsor caipira. Afirmava que sabia o que vinha pela frente observando sinais da natureza, tais como filas de formigas apressadas, movimentos da fumaça de chaminés entre outras. Dificilmente errava. Anos depois, quando morreu, soube-se que ele tinha acesso ao satélite geoestacionário da Bolsa de Cereais de Chicago. Chicago era a natureza.

O pai das crianças malvadas

Há exatos 40 anos os gaúchos ouviram falar no El Niño pela primeira vez. A enchente começou por Santa Catarina e foi descendo até molhar bem molhadinho o Rio Grande do Sul. Soubemos, então, do que os povos andinos explicavam aos invasores espanhóis, como era o ciclo dele e de sua irmã La Niña, apelidos dados pelos conquistadores.

A fachada milagrosa

A revitalização de prédios históricos poderia, quem sabe, usar a mesma tinta da Lojas Lebes, na Borges de Medeiros. À base de óxido de titânio, ela é autolimpante. A luz do sol faz as moléculas se movimentarem e, no processo, eliminam a sujeira (e pichações) da fachada. Não precisa lavar.

O outro lado

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vem pregando o fim da Justiça Eleitoral, o que levou o ministro Alexandre de Moraes a recriminá-la. A questão agora é se ela vai ser punida como foi feito com propostas semelhantes de políticos "do outro lado".

Projetos inovadores

O BRDE promoverá amanhã, a partir das 15h, encontro aberto a empresas interessadas em investir em novos projetos inovadores. Com a disponibilidade de R$ 1 bilhão para novos financiamentos, o evento irá compartilhar informações e orientações de como acessar as linhas de crédito.

Aquele abraço

Arvorezinha é um município gaúcho cujo nome faz menção à figueira (nome do distrito antes da emancipação) que estava localizada ao lado da igreja matriz. A cultura deve muito à colonização italiana. O dialeto vêneto é presente no dia a dia dos cidadãos. Distante 210 quilômetros da Capital, tem como prefeito Jaime Talietti Borsatto.

Desafio Amicro

Inovação para os empreendedores. A Amicro PoA (Associação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e MEIs) lança o Programa de Inovação "Desafio Amicro", desenvolvido pela Techub.

Evasão de apostas

Só neste ano, os brasileiros já apostaram mais de US$ 6,9 bilhões em sites de apostas no exterior, algo em torno de R$ 33,5 bilhões. O número representa alta de 13 vezes ante os sete primeiros meses do ano passado, segundo o site Aposta Legal Brasil, com dados do BC.

Miúdas

ATILIO Daniel Borges assume o cargo de diretor de Condomínios da Guarida. IMPRESSIONANTE o aumento de obesidade entre adolescentes mulheres. DE algum tempo para cá até o corretor de texto ficou mais burro. Não reconhece palavras comuns. SE existe um ramo que não tem que se queixar é a indústria e comércio de guarda-chuvas. ENTRE outras tantas barbaridades aumentou o número de ultrapassagens por fora na esquinas. POR sinal, aumentou barbaridade a desobediência civil de motoristas. Não estão nem aí. JORNALISTA Alexandre Garcia recebe dia 10 de outubro o título de Cidadão de Porto Alegre, proposição da vereadora Comandante Nádia (PP).

Um em dois