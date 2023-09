O Cristo sobrevivente

Com todo o respeito, mas quem deveria ter ficado em pé era a casa, e não a estátua do Cristo de Santa Tereza. É mais uma ironia trágica do que aconteceu no Vale do Taquari. Como diz o povo, desgraça pouca é bobagem. A imagem é do fotógrafo Fredy Vieira, que já trabalhou no JC.



Mais danos da chuva

O governo gaúcho agora acompanha impactos do rompimento de uma barragem próxima à BR-116 em Camaquã, interrompendo parcialmente o trânsito. Técnicos vão hoje à cidade identificar causas e avaliar danos.

Transtorno em duplicata

Usuários do lotação IAPI foram surpreendidos com a mudança no terminal do Centro, agora na Borges de Medeiros, esquina 7 de Setembro. Nenhum aviso visível no carro. É a terceira mudança devido às obras. Custava deixar isso claro, custava?

Um longo calvário

O que incomoda o comércio e pedestres é o fato de que as obras do Quadrilátero Central só ficarão prontas em 2025. Quando começaram, a promessa foi de terminar em 90 dias. Mas nem que a vaca tussa e assobie um samba-enredo ao contrário.

Cidadão barata I

O que incomoda na volta do antigo imposto sindical, agora transformado pelo STF em contribuição, é o fato de que o sindicalizado, ou mesmo o não sindicalizado - essa é sublime! - terá que enviar uma carta a cada ano para seu sindicato para impedir o desconto em folha.

Cidadão barata II

Ora, isso é uma um acinte. Quem deveria mandar uma carta ou mensagem deveriam ser o sindicatos. De tanto receber lâmpada na cacunda, o cidadão se sente uma barata, como Gregor Samsa no livro "A Metamorfose" de Franz Kafka. Tudo é pensado para lhe causar aborrecimento.

Regras claras

O Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução CFM nº 2.333/23, que revisa as normas para publicidade médica. O novo texto passa a permitir condutas como publicação de fotos de antes e depois de procedimentos, divulgação de pós-graduação e anúncio de valor de consulta, regras mais claras nas redes sociais.

Gol olímpico

A presidente do Palmeiras e da Crefisa, Leila Pereira, é a quarta mulher mais rica do Brasil. Aos 58 anos, ela acumula uma fortuna de R$ 8 bilhões ao lado do marido. Ela também é dona da Faculdade das Américas (FAM).

Morre-se muito, mas...

...agora é na Líbia que São Pedro deslocou seus chuveiros de boca larga e muitos furos. Falam em mais de 10 mil mortos. As imagens da TV líbia mostram um general carrancudo tentando minimizar o número de mortos, citando os vivos que foram salvos.

Duas em uma

A Alemanha é criativa em energia eólica e solar. As torres de aerogeradores são envoltas a painéis solares. Em matéria ambiental, dão um banho: 42% do seu território é coberto com vegetação e bosques nativos.

Aquele abraço

Água Santa fica lá em riba do Estado, puxando para a direita, a 320 quilômetros da Capital. O prefeito Eduardo Picolotto administra uma bela cidade, com muita mata nativa. Já se chamou Vila Ametista. O nome vem de uma gruta onde brotava água considerada milagrosa.

Miúdas