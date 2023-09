Ciclone de aqui e ciclone nos EUA

As ocorrências climáticas extraordinárias não estão apenas no Rio Grande do Sul. O jornalista Mauro Belo Schneider, que está nos Estados Unidos participando de um roteiro por instituições com iniciativas de ponta em Inteligência Artificial, relata que, por lá, o Ciclone Lee provocou milhares de cancelamentos de voos nos últimos dias, inclusive o do editor do JC, que iria de Boston a Detroit. Até ontem, eram 2.899 voos cancelados e 11.343 atrasados.