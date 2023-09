Esforço de reconstrução em terra arrasada

Odor forte, lixo acumulado e muita lama ainda estão nas ruas de Muçum, como relata a repórter Bárbara Lima, que esteve no local ontem. Mesmo com o trabalho incansável de voluntários para ajudar na reconstrução do município do Vale do Taquari, ainda há muito entulho e escombros de construções destruídas. É possível ver móveis em cima de árvores e casas deslocadas do terreno original após a enchente.



Os rios e a vegetação

Todos os anos ou quase todos os anos, os rios gaúchos têm enchentes, é o mantra, aduzindo que desta vez temos um El Niño arrasador. Certo, mas há uma circunstância especial: o paulatino assoreamento dos leitos sem ação de dragagens periódicas. Isso acontece também pela destruição da mata ciliar, vegetação nas margens dos cursos d'água que segura a terra.

Historinha de segunda

Um senhor de terno preto e ar sério se aproxima do presidente de uma grande empresa. - Quero lhe comunicar que o seu processo foi revisado e o senhor é inocente. - Ma... mas meu senhor, eu confessei meu erro! Tanto assim que até devolvi o dinheiro. - Não interessa, já lhe disse que vocês nada devem. Se confessou e devolveu, errou. Passar bem. Aturdido, o empresário ganhou a rua, chegou no meio-fio, se ajoelhou e ergueu as mãos para o céu. - Oh Deus, o senhor existe!

Onde tudo recomeça

O que um vivente que perdeu tudo na enchente necessita? Uma casa nova, que é feita de telhas e tijolos. Dentro dela precisa no mínimo de geladeira e fogão. É aí que as doações devem entrar, seja por cotas ou por unidades. Para driblar o pesadelo logístico, o comércio local ou de regiões vizinhas poderia entrar em ação. Quem sabe as fábricas e olarias possam abrir mão de parte do lucro.

Muda o jogo

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou sentença que atribuía à vítima a responsabilidade por fraude bancária sofrida pelo WhatsApp, por meio de assinatura biométrica facial (uso de selfie). A defesa foi do advogado Antonio Carlos Estrella Junior.

Explica, por favor

Até agora ninguém soube explicar como essa onda de hidrogênio verde vai se viabilizar economicamente. Ao que se sabe, no processo de eletrólise, a energia gasta é igual à obtida.

O fascínio pela mediocridade I

Existe um processo perverso na formação dos governos, incluindo o de Lula (PT), que só pode ser entendido à luz da insanidade. Você é eleito presidente da República, então, tem como meta ser o melhor da história. Mas já começa mal, tem que incluir nomes indicados pelos aliados, maioria à procura de um trampolim para o futuro. Competência fica em segundo plano.

O fascínio pela mediocridade II

Então, você começa a sabotar a si mesmo. Para dar um tiro mais preciso no pé da nação, coloca no comando das estatais nomes sem ou quase sem experiência no ramo. Para eles, o ponto é bom; para o chefe, é a opção pela ineficiência que vai prejudicar aqueles que o elegeram. Me digam que lógica absurda é essa. É uma coisa de louco, e bota louco nisso. E todos acham normal.

Aquele abraço

Antes de retomar os abraços aos municípios, a página abraça, comovida, todos aqueles que ajudaram os flagelados, de bombeiros a agentes de saúde, passando por todos os agentes públicos. Um amplexo especial para, estes sim, os voluntários da Pátria.

Atentados embutidos

Sexta-feira foi o Dia do Cachorro-Quente. Sites e publicações se esmeraram em mostrar cão aquecido com toneladas de acréscimos, mas ninguém lembrou da qualidade das salsichas, algumas verdadeiros atentados. Sinal de consumidor pouco exigente.

Falou e disse

"Na minha opinião, nós não desenvolvemos pesquisas científicas suficientes para encontrar a cura para os idiotas." (Bill Watterson, autor da tira Calvin).

Reza a São Pedro

A situação ainda é dramática no Rio Grande do Sul, com os primeiros esforços para a reconstrução e atendimento dos atingidos por enchentes. E já há novo alerta de fortes chuvas no Estado. Resta rezar a São Pedro.

Miúdas

SOBRE discussões ideológicas estéreis: se você tira o diabo para dançar, ele escolhe a música. QUEM mora nas partes altas da cidade se assustou ao ver as árvores das ilhas com tronco submerso. DO ponto de vista de calmaria, a sexta-feira foi maravilhosa para quem ficou na cidade. MODELOS matemáticos de previsão do tempo se baseiam em padrões passados. Como tudo mudou, erram muito. FORA de qualquer dúvida que a arrecadação estadual vai sofrer um baque. Menos dinheiro no caixa. O QUE faz o preço do cafezinho oscilar entre R$ 3,50 e R$ 9,00 na Capital?

Rumo ao esquecimento