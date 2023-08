A beleza do prédio do Pão dos Pobres

Ficou belíssima a fachada do famoso prédio da Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio, voltada para a avenida Praia de Belas em Porto Alegre. O edifício foi projetado pelo arquiteto José Lutzenberger (pai do famoso ecologista) e fica ainda mais bonito com a iluminação noturna, como mostra essa imagem feita pela fotógrafa Tânia Meinerz.



A história do Renner

Time do Renner em 1955

G. E. RENNER/DIVULGAÇÃO/JC

Time de futebol campeão gaúcho de 1954 vai ganhar um livro. G. E. Renner: O Cometa Eterno lembra o período de glória da equipe do 4º Distrito de Porto Alegre, fundada em 1931 por funcionários de uma fábrica que daria origem às Lojas Renner. O projeto, que inclui palestras e exposição, é uma realização da Fundação A. J. Renner, com a união de estudiosos e torcedores apaixonados. O livro será lançado em novembro.

Será o último frio?

Viver as quatro estações em poucos dias já é lugar comum no Rio Grande do Sul. Resta saber se o frio projetado para esta sexta-feira, fim de semana e segunda será o último deste inverno. Ou se ainda teremos alguns dias de baixas temperaturas em setembro.

O Rio Grande na Expointer

A partir deste fim de semana, parece que o Rio Grande do Sul se muda para a Expointer. Entidades, governos e empresas lá se instalam. São incontáveis atividades que estão programadas para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O livro de Odacir

O ex-ministro Odacir Klein lança na segunda-feira, dia 28 de agosto, às 18h, o livro virtual "Interesse Público e Ética". O evento ocorre na Casa da Assembleia Legislativa do Parque Assis Brasil, durante a Expointer. Assessor da presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Odacir fez o livro com base em palestras proferidas nos Encontros Regionais de Controle Orientação que o tribunal realizou para os gestores públicos em 2022.

Arte campeira

O projeto Estância da Arte marca presença pelo terceiro ano na Expointer, trazendo cultura à feira agropecuária, por meio das artes visuais. O espaço receberá uma mostra com o tema campeiro, composta por mais de 40 obras, entre pinturas, desenhos e esculturas, de sete artistas.

Engenheiras

Empreendedorismo Feminino será o tema do V Encontro de Mulheres na Engenharia da Sociedade de Engenharia (Sergs), que será no dia 29 de agosto durante a Expointer. O encontro será realizado das 14h30min às 17h na Casa do Crea-RS.

Comunicação

Como está a sua Comunicação? Esse é o título do primeiro e-book de Ana Paula Megiolaro, que será lançado no dia 28 de agosto. Tendo por base que a comunicação é a competência mais desejada no mundo dos negócios, a estrategista e mentora de comunicação reuniu conteúdos estratégicos sobre o processo de comunicação. Mais informações nas nas redes sociais da autora @anapaulamegiolaro.

A volta

Titular da página, Fernando Albrecht retorna hoje.

Miúdas

Processos que envolvam pessoa com deficiência têm prioridade de tramitação. A recomendação é da Corregedoria-Geral da Justiça às Comarcas do RS. Sebrae leva uma comitiva de empresas gaúchas à Gamescom - maior feira de jogos do mundo que acontece na cidade de Colônia, na Alemanha. Escritórios Cristiane Totti Arquitetura e Tupinikim Arquitetura, em parceria com a Criare, terão espaço na Casa Cor RS 2023. Mostra começa nesta sexta-feira e segue até o dia 22 de outubro na rua Carlos Trein Filho, 735 - Bela Vista, em Porto Alegre.

