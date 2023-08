O projeto itinerante Serasa na Estrada estacionou o caminhão em frente ao Mercado Público da Capital nesta terça-feira, e por lá permanecerá até o sábado, prestando atendimento a gaúchos em busca de serviços que vão além da negociação de dívidas. No local, é possível consultar pontuação de score, solicitar crédito e buscar informações sobre proteção de dados e finanças pessoais. No primeiro dia do serviço, foram 437 atendimentos e 654 acordos fechados. Em Terra Brasilis, onde a inadimplência atinge mais de 70 milhões de pessoas, é uma boa ajuda à população.



128 anos do Sindsergs

O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização no Estado do Rio Grande do Sul (Sindsegrs) completa 128 anos neste mês de agosto. Para celebrar a data, promoverá, no dia 14, o Almoço do Mercado Segurado RS, em edição especial de aniversário. Será na sede da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

Cara-crachá

Em visita ao JC, o presidente da Câmara da Capital, Hamilton Sossmeier (PTB), revelou que a colenda busca facilitar ainda mais a cobertura da imprensa. Uma das iniciativas é o aperfeiçoamento do acesso de jornalistas às sessões plenárias, a partir da confecção de crachás. Atualmente, a cada cobertura é preciso retirar uma "pulserinha" para garantir o ingresso ao plenário.

Austeridade nos honorários

Depois de voltar atrás na decisão de adquirir carros de luxo, o Tribunal de Justiça do Estado agora é alvo de polêmica também com os advogados, que reclamam da austeridade com seus honorários - definidos por lei e reafirmados por decisão do STJ em pelo menos 10% sobre o valor da causa. Em uma das câmaras cíveis do TJ, há relatos de que desembargadores ignoraram a determinação e arbitraram em R$ 10 mil uma causa de cerca de R$ 5 milhões.

Rita vive

MonaLee", obra da artista Silvia Marco, para pg 3

/Tatiana Gappmayer/Dicvulgação/JC

Completando três meses da morte da eterna ovelha negra Rita Lee, já é possível perceber que o legado da cantora não será esquecido. E essa memória vai além de suas músicas e ganha as ruas das cidades. Uma prova disso é a "MonaLee", obra da artista Silvia Marcon, que foi instalada no bairro Cidade Baixa, na Capital, e que mistura o ícone do rock brasileiro com a famosa obra de Leonardo da Vinci.



Declaração de Belém

Presidentes de oito países assinaram, no primeiro dia da Cúpula Amazônica, na capital paraense, a chamada Declaração de Belém, consolidando a agenda comum do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). O documento apresentou pontos consensuais de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. De fora, no entanto, ficaram metas claras para o desmatamento e a exploração de petróleo na região, restando apenas intenções sobre esses pontos.

Desafio Patagonia

A Cervejaria Patagonia lança, neste sábado, um desafio aos gaúchos. Em algum lugar secreto da Capital estará escondida uma réplica de um hotel. As dicas para encontrá-la serão divulgadas nas redes sociais da cervejaria. O primeiro participante a encontrá-la garantirá acesso a uma experiência promovida pela marca. A ação faz parte da campanha "Hotel 5 Bilhões de Estrelas".

Alô, EPTC

Leitores da Zona Sul de Porto Alegre questionam quando a EPTC dará maior atenção às ruas no bairro Tristeza, em que não se podem passar dois veículos ao mesmo tempo. Não estaria na hora de limitar os estacionamentos em vias como as travessas Itaperuna e Nova Trento? E a situação não é exclusiva da região, no bairro Santana, várias ruas têm o mesmo problema.

Leitor reclama

Circulando por Gramado, um leitor da coluna se espantou com o péssimo estado de conservação de "todas as calçadas das ruas centrais de Gramado". Segundo ele, além de desniveladas, apresentam pedras soltas. Se na cidade que é a "nata do turismo gaúcho" as coisas estão assim, imagina nas demais...

Tributos