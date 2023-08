A catedral de Santa Cruz do Sul

Uma das joias arquitetônicas do Rio Grande do Sul é a Catedral São João Batista, marco do município de Santa Cruz do Sul. O templo católico, construído em estilo neogótico, se destaca pela grandeza das duas torres. A igreja abre o vídeo produzido pela equipe do Jornal do Comércio, que esteve na cidade para a realização do segundo evento do projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul.



E a presença das soberanas

Quem também prestigiou o evento do Mapa Econômico do RS foi a corte da 38ª edição da Oktobertfest de Santa Cruz do Sul. Na imagem, a rainha Camila Schaefer (centro), com as princesas Daniela Schoeninger e Marília Fischer, que divulgaram a festa. E, depois dos debates, os convidados participaram de um happy hour com chope.

A palestra de Aod Cunha

O economista e ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul Aod Cunha será o palestrante do Tá na Mesa da Federasul nesta quarta-feira. Ele abordará o tema "Desafios para o desenvolvimento econômico gaúcho". Aod vai mostrar sua visão sobre as saídas para o Estado, focado em oportunidades de crescimento.

Debate médico

O Sindicato Médico do RS (Simers) realiza no dia 10 de agosto, às 19h, o primeiro debate entre os representantes das três chapas que disputam a gestão do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers).

Brasil paga pra ver

Estudo da plataforma CupomValido, com dados da SimilarWeb, mostra que o mercado mundial de apostas esportivas alcançou recorde de mais de 14 bilhões de acessos em 2022. A surpresa é que o Brasil lidera o ranking mundial, com 3,19 bilhões de acessos, 22,78% do total. O número de acessos pelos brasileiros é tão alto que chega a ser quase duas vezes maior do que o segundo colocado, os britânicos com 1,61 bilhão. O terceiro lugar fica com a Nigéria, com 1,29 bilhão de acessos.

Expansão no Rio Grande do Sul



Em visita à sede da JBS e ao Instituto J&F, em São Paulo, o vice-governador Gabriel Souza (MDB) conheceu o plano de investimento para futura expansão da companhia no Estado. A agenda, acompanhada pelos secretários estadual da Agricultura, Giovani Feltes (MDB), e de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo (PP), também tratou das políticas de ESG da JBS. Gabriel destacou aos executivos os esforços da administração gaúcha em busca de novos investimentos e na geração de empregos.



O boom do azeite gaúcho

A produção estadual de azeite de oliva na safra 2022/2023 cresceu 29% em relação à safra passada. Foi de 448.500 litros para 580.228 litros, segundo dados da Secretaria Estadual da Agricultura e do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva). São 340 produtores que plantam oliveiras em 6,2 mil hectares do Estado, com maiores áreas plantadas em municípios como Encruzilhada do Sul, Pinheiro Machado, Canguçu, Caçapava do Sul, São Sepé, Cachoeira do Sul, Santana do Livramento, Bagé, São Gabriel, Viamão e Sentinela do Sul.

Sicredi Móvel

Nesta segunda-feira, das 9h às 17h, a Agência Móvel da Sicredi União Metropolitana RS estará no Largo Glênio Peres, no coração do Centro de Porto Alegre. A van, que conta com mobiliário personalizado e uma estrutura completa de climatização, internet e TV, ficará posicionada próxima ao Mercado Público, para ação com associados e comunidade. No local, a equipe disponibilizará informações sobre soluções financeiras e orientações de como evitar o endividamento.

BRDE aposta no Criatec

Com um volume recorde para investimentos em empresas emergentes com perfil inovador, a quarta edição do Criatec, iniciativa do BRDE, terá sua primeira apresentação nacional acontecendo em Porto Alegre. O evento denominado Criatec Day será no próximo dia 15, no Tecnopuc. Mira as startups com faturamento de até R$ 16 milhões.

Árábia Saudita

Comitiva da Arábia Saudita esteve em visita ao Rio Grande do Sul no final da semana passada. O grupo foi recepcionado pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário Ernani Polo, visitou o Polo Petroquímico de Triunfo, o Terminal Santa Clara, e o Polo Químico de Montenegro. Também foi apresentada a estrutura portuária gaúcha e houve reuniões com representantes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).

