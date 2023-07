A contorcionista do circo ao lado do Beira-Rio

Quem viu, viu, quem não viu vai ficar na saudade. A contorcionista Charne Potgieter, que se apresentava no Circo Mirage, ainda atuante ao lado do estádio Beira-Rio, vai ficar ausente por algum tempo da sua habilidade porque está grávida. O que ela faz com o próprio corpo é incrível.



Manifesto gaúcho

Sob o título de Manifesto Empreendedor Gaúcho, o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, reuniu jornalistas para detalhar desafios e saídas para o Rio Grande do Sul com o horizonte de 2035 (matéria nesta edição). Ao comentar os planos do passado, falou em "donos de ideias que não se realizam". A página sempre se refere a essas retóricas como cartas de intenção. São como algodão doce, um grande volume que derrete rapidamente. Oxalá nesse caso seja diferente.

A eclusa do Rio Caí

Um dos capítulos do Manifesto refere-se à ampliação das hidrovias. Este é um desafio crônico. Não custa lembrar que a primeira eclusa da América Latina foi no Rio Caí, que começou a ser construída no final do século 19, e operou a partir dos anos 1920 para transportar banha de porco no porto de São Sebastião do Caí. Os restos, pouco abaixo da cidade, estão lá até hoje. Se é que a enchente não levou.

O drama dos US$ 50

A isenção da taxação da importação de produtos do exterior que custam até US$ 50 - antes pagavam 60% no caso de pessoa jurídica - foi assunto muito comentado durante o evento na Federasul. Toda cadeia industrial e comercial é abalada pela isenção em vigor no Brasil. Como comentou o empresário José Galló, liquida empregos e trava a economia. A CNI estimou 500 mil vagas perdidas. Crítica reiterada por Irio Piva, presidente da CDL-POA.

Propaganda governamental

Divulgados os valores das verbas de publicidade do governo federal para as emissoras de TV no primeiro semestre deste ano. Em percentual, a Globo recebeu 57% da verba; a Record, 13%; SBT, 12%; e a Band, 4%.

Mundo, triste mundo

Até os Médicos Sem Fronteiras desistiram de atender em um hospital da Somália por causa da violência extrema. Por tudo quanto é canto do mundo, o pau come solto. Ucrânia, França, agora Israel, o planeta está virado numa bagunça sangrenta.

De volta às cavernas

Diariamente são lançadas 120 mil músicas novas nos serviços de streaming no Brasil. Boa parte são drogas acústicas, outra parte são grunhidos tribais sincopados. Uma pequena mas inalcançável parte é música de qualidade.

Coisas que irritam

Muito irritante são as poças de água que se formam junto ao meio-fio e paradas de ônibus, inclusive nos corredores de ônibus. Mesmo chuva pouca exige saltos ornamentais para não afundar os pés durante a travessia. O diabo mora nos detalhes.

Parabéns pra você

A empresa Volare, divisão de negócios da Marcopolo S.A focada na produção de micro-ônibus, comemora seus 25 anos de atuação neste mês.

Perda de tempo

Você que usa a internet no celular profissionalmente, quanto tempo perde por dia deletando imagens e vídeos sem qualquer sentido enviados por mensagem no WhatsApp para não pesar na memória do aparelho?

Aquele abraço