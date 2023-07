O caminhão Fusca

Tortura silenciosa

A greve dos rodoviários do transporte coletivo intermunicipal é uma daquelas em que a população sofre demasiadamente e nem mesmo tem como amplificar essa terrível situação. Gente que precisa usar duas e até três conduções e trem para chegar ao trabalho em Porto Alegre ou cidades vizinhas é uma tortura a quem ninguém dá bola, afora um registro do tipo "paciência".

Sem pai nem mãe

Há ruas com tranqueira perpétua, como a subida da Garibaldi ou a da Ramiro Barcelos. Para piorar, há obras nas duas, e não precisa nem hora do pique para entupir mais que nariz com gripe. Também não se observa a presença dos fiscais quando mais se precisa deles.

O troco em moeda de Gilmar

Depois de afirmar que a democracia é um conceito relativo, ao ser perguntado sobre o regime de governo na Venezuela - então existe meia gravidez - no Foro de São Paulo, Lula levou o troco de Gilmar Mendes, do STF.

À procura da Janja

Culpa repartida

Todo santo dia aparece vítima do golpe do bilhete premiado, mais antigo que Matusalém. Como envolve cobiça e desejo de passar a perna no dono do bilhete, deveriam prender os dois, vigarista e vítima.