Os históricos casarões a perigo em Porto Alegre

Os históricos casarões de Porto Alegre ficaram no passado. Com dificuldades para manter os imóveis, proprietários se desfizeram das relíquias devido ao custo do IPTU, além da burocracia dos órgãos do patrimônio histórico na hora de reformar. Alguns resistem, como este localizado na rua Duque de Caxias, no Centro Histórico da capital gaúcha.