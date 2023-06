A limusine do passado

A carruagem é um meio de transporte de tração animal com duas ou quatro rodas e pode ser aberta ou fechada. Inicialmente, caracterizava a nobreza e a realeza europeia em exibições públicas. Hoje, é usada em casamento e é um dos destaques do Recanto Maestro, em Restinga Seca. No Interior gaúcho era chamada como tílburi.



República do escambo

Oferece-se apoio parlamentar na Câmara dos Deputados em votações cruciais. Aceitamos cargos públicos e de primeiro escalão caso seja muito importante. Pagando bem, que mal tem? Solicita-se apoio de partidos em votações na Câmara dos Deputados. Dependendo da importância do projeto, podemos avaliar até um ministério. Fazemos qualquer negócio. Tratar com Lula, no Alvorada.

Sonho já sonhado

O governo Lula é capaz de tudo para não engrossar o índice de desemprego. Este é o pano de fundo para baratear o preço dos carros e manter o emprego nesta longa cadeia. Esquece que o automóvel próprio está em baixa independente do valor. Quantos jovens o amável leitor conhece que tem como sonho de consumo um carrinho?

Além do mais...

...é crescente a tendência dos que têm carro, mas, diante do estresse em buscar vagas e enfrentar o trânsito, optam pelos aplicativos ou táxis. Que, dependendo do trajeto, custam menos do que os aplicativos.

Dose dupla

O presidente Lula não precisa se amofinar com a minoria no Congresso. Ele tem todo o Supremo ao alcance da mão. Se não tem tu, vai tu mesmo.

Engenheiro do Ano

O presidente do Conselho de Administração da Randon S.A., David Randon, receberá a Láurea de Engenheiro do Ano. A premiação será conferida hoje, às 19h, pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs).

Aposta de forasteiro

Apesar de um certo inchaço de shopping centers na Capital, com muitas lojas vazias, redes de fora continuam apostando que há espaço para mais desses empreendimentos em Porto Alegre. Há controvérsias.

Assim não dá

O meio campo de Lula no Congresso parece um automóvel montado com sucata do front da Ucrânia, com três rodas e pneus carecas, uma só porta, montado em funilaria de fundo de quintal.

Tenham dó

Com injeção de ufanismo verde-amarelo na veia, se diz que a economia brasileira cresceu mais do que a norte-americana no primeiro trimestre. É o mesmo que comparar uma quitanda de bairro com a Ceasa.

O renascimento do vidro

Levantamento do Sindividros aponta reciclagem de aproximadamente 500 toneladas de vidro por mês, 80% da base de associadas. Outros materiais como água, papel, plástico e alumínio utilizados no processo são reciclados.

Campanha de doação

Para chegar a uma tonelada de alimentos arrecadados até o final do ano, o Sistema Ocergs está com uma campanha de doação entre seus funcionários. Até agora, já angariou 209 quilos, doados a entidades carentes da Capital e da Região Metropolitana.

Convite ao desastre

Se a Índia tem acidentes de trem com frequência, o Brasil registra balões nas proximidades de aeroportos a cada oito horas. Um dia a casa cai.

