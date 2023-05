A crise na Voluntários da Pátria

Vai longe o tempo em que a rua Voluntários da Pátria resistia a qualquer crise econômica. Prova é o "aluga-se" da Ferragem Gerhardt, fundada em 1900 pela família de mesmo nome, e que não resistiu à voragem dos tempos e, mais recentemente, às intermináááveis obras do Quadrilátero Central. O interior está destruído. Até mesmo algumas das galerias que ligam a Voluntários à Júlio de Castilhos estão com largos espaços em aberto.



Pó de Pirlimpimpim I

Era um pó mágico, utilizado pela boneca Emília, pelo Visconde de Sabugosa e pelos famosos personagens de Monteiro Lobato, integrantes das histórias do Sítio do Pica Pau Amarelo. Transportava pessoas de um lugar para outro num estalar de dedos. Monteiro já morreu, mas o seu pó vive.

Pó de pirlimpimpim II

Os tempos que correm parece que foram banhados com o pó mágico de Monteiro Lobato. Metaverso, ambientes virtuais com personagens caricatos baseados em gente de carne e osso movimentam bilhões de reais. Mas, no fundo, é tudo um enorme faz de conta. No popular, friagem, me engana que eu gosto!

Os incomunicáveis

No futuro, os historiadores se debruçarão em um enigma: como, no século XXI, consumidores que ligarem para uma empresa cheia de opções "digite-se" ou aquele número para falar com fulano ou beltrano, não conseguem falar com nenhum? Como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica.

Salve a propina

E salve o caixa-2. Com a anulação da condenação do ex-deputado Eduardo Cunha pelo Supremo Tribunal Federal, condenado originalmente pelas duas práticas, chegamos ao ponto de trampa livre. E viva o Brasil! Cunha é um escoteiro, político do bem e, como tal, provavelmente será novamente elegível.

Cana certa

A Justiça decretou a prisão do jogador ex-Grêmio Douglas Costa por não pagamento de pensão alimentícia. Essa é inescapável, juntamente com o depositário infiel. Nem mesmo corrupção ou propina garante prisão. Se entrar, logo sai.

Nota máxima

A Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) recebeu nota máxima em avaliação de recredenciamento do Ensino a Distância. Na modalidade de EaD, a FMP conta com 23 cursos de Pós-Graduação, além de Cursos Preparatórios e Cursos Livres.

Navegação na maionese

Com as erráticas idas e vindas sobre a guerra da Ucrânia, inclusive acusando a vítima pela agressão russa, nosso perclaro presidente da República deu as boas-vindas ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Lula parece ter perdido a mão - ou confirmado a antiga. Criou um Olimpo só para ele e de lá não sai.

Por sinal...

...Maduro seguiu a maldição da Venezuela. Está sentado em cima de descomunais reservas de petróleo e não consegue nem dar um padrão de vida decente para a população. Que nem come o pão que o diabo amassou, porque não tem muito pão por lá.

Incompetentes

O governo brasileiro quer inserir a Venezuela no Brics - sigla em inglês para grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O pedido foi feito pelo doutor Maduro. Se conseguir, será o clássico botar dinheiro ruim no dinheiro bom.

A praga voltou

Quer dizer, nunca desapareceu: ligações indesejadas que ofertam produtos e serviços de quem já os tem ou quer vê-los pelas costas. A novidade é que até faculdades estão caçando alunos via telefone. O inferno é aqui.

Ai que loucura!

Estamos nos aproximando velozmente do ponto em que haverá mais malucos de pedra do que gente razoável, mesmo dentro de uma margem um pouco elástica.

Definições definitivas

Ciclistas de aplicativo ou particulares que trafegam a mil em ruas com muitos pedestres como a Andradas são cretinos. E não adianta campanha educativa, porque é perder tempo e dinheiro. Em caso de atropelamento, todos tiram o corpo fora, EPTC, Guarda Municipal e fiscais de trânsito - se existissem.

Aquele abraço