Parabéns pra você

Para celebrar seus 20 anos, hoje, o Shopping Total preparou uma série de atividades. Entre as ações, está o "Arte no Muro", ilustração de 60 metros feita no muro do estacionamento por sete artistas urbanos, exposição fotográfica de painéis com imagens que contam a história dos prédios históricos que integram o complexo do shopping, entre outras ações.



O verdadeiro carro popular

Nos anos 1960 e 1970, tivemos uma febre de carros populares, como o Renault Gordini com partes de plástico e mais espartano que monge beneditino. O fusca teve a versão Pé de Boi, também depenado como galinha que vai pra panela. Agora, a ideia volta com redução de impostos. O verdadeiro carro popular seria este, com adição de um motor de um cilindro do antigo tuc-tuc da Agrale. Serve até para a roça.

Cidadão alagoano

O diretor médico do Hospital São Francisco, do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre, Fernando Antônio Lucchese, foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Alagoas. Na real, Lucchese é um cidadão do mundo, mercê dos seus feitos médicos.

Em petição de miséria

Até o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), reconheceu que a sinalização horizontal das ruas, avenidas e perimetrais vai muito mal, obrigado. O problema é que deixaram tanto tempo sem manutenção que agora o trabalho é dobrado. Juntando a isso a tradicional indisciplina do motorista porto-alegrense, voltamos ao tempo do salve-se-quem puder no trânsito.

O triunfo da bergamota I

Fruta que poderia ser o símbolo do Rio Grande do Sul, assim como o brinco de princesa foi nomeada como flor-símbolo, a berga é quase unanimidade e só tem alguma rejeição entre mulheres por causa do cheiro que deixa nas mãos e roupas. O suco da bergamota só recentemente começou a ser consumido.

O triunfo da bergamota II

Por isso, a Fruki relança este suco da fruta característica do clima frio no formato "com bolinhas". Todo mundo gosta de bolinhas nos sucos. No ano passado, o produto da empresa de Lajeado fez sucesso estrondoso. Algumas marcas artesanais já engarrafavam suco de bergamota há mais tempo, e teve aprovação geral.

Adeus tia Chica

Em março de 2014, nasceu a operação que parecia destinada a materializar o sonho daqueles manifestantes. Nos anos seguintes, a Lava Jato condenaria mais de 170 políticos e empresários supostamente corruptos, fecharia cerca de 200 acordos de colaboração premiada e 17 de leniência. Segundo a Revista Oeste, também faria 1.450 buscas e apreensões e recuperaria aproximadamente R$ 7 bilhões surrupiados dos cofres públicos. Todo esse trabalho agora se foi por água abaixo.

Esqueceram delas

Tramita na Câmara Federal o projeto de lei 4.224, de 2021, de autoria do deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB), que transforma em crime hediondo atos de violência praticados contra crianças e adolescentes, sem progressão de pena. O texto institui medidas de proteção a essa faixa etária contra a violência na internet, física ou em invasão de escola.

Aquele abraço

É a vez dos pequenos municípios como Amaral Ferrador, vizinho de Encruzilhada do Sul. Parabéns aos leitores do JC, comunidade, prefeito Nato e secretários. Quem não é o maior, tem que ser o melhor, brava gente!

Por isso...

...não esqueçamos jamais que na política não existem mocinhos. Em maior ou menor grau, quase todos são bandidos. Sim, existem bandidos do bem nesse mundo de trairagem.

O caso Collor

Fernando Collor de Mello é um dos exemplos de como um político pode viver o paraíso, o inferno, voltar ao normal e, novamente, ser jogado aos leões. Foi "impichado", depois absolvido pelo Supremo, eleito senador e, agora, condenado por corrupção. Há duas maneiras de encarar sua trajetória, uma como sobrevivente, apesar dos pesares, e outra como alguém que enganou a lei por muito tempo.

De cabeça para baixo