Oito governadores na festa de 90 anos do JC

Uma das frases mais repetidas nesta quinta-feira durante a festa de 90 anos do Jornal do Comércio é que estavam no salão oito governadores do Rio Grande do Sul. Além do atual chefe do Executivo, Eduardo Leite (PSDB), marcaram presença na solenidade Jair Soares (PP, 1983-1987), Pedro Simon (MDB, 1987-1990), Olívio Dutra (PT, 1999-2002), Germano Rigotto (MDB, 2003-2006), Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010), José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) e Ranolfo Vieira Júnior (PSDB, 2022). Todos muito cordiais uns com os outros. O tempo apaga as divergências. Só não foram Alceu Collares (PDT, 1991-1994), que está adoentado, Antonio Britto (MDB, 1995-1998), que não vive no Estado, e Tarso Genro (PT, 2011-2014), que está viajando.