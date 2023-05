Artistas de rua no Centro Histórico de Porto Alegre

A variedade de músicos e artistas que perambula pelo Centro Histórico de Porto Alegre é infinita, e das mais diversas idades. Poderia-se montar um show de música, dança e poesia facilmente. Este é Roger Montoya, 29 anos, que desde os 13 anos toca flauta. Veio da Venezuela e está há dois anos no Brasil.



Firme nos 75

Uma das glórias da engenharia gaúcha, a Construtora Tedesco completa 75 anos dia 6 próximo, com um currículo de respeito. É dela a construção do Estádio Beira Rio, do Hospital Moinhos de Vento, do Hospital Nora Teixeira da Santa Casa, e também participou do consórcio responsável pela ampliação do Aeroporto Salgado Filho, entre outras.

O andar da tartaruga

A julgar pela recente entrevista do prefeito Sebastião Melo, a construtora que toca as obras do quadrilátero central do Centro Histórico parece que entrou ontem no ramo. É visível a olho nu a pouca quantidade de operários, por exemplo. E errar o tamanho dos quiosques de flores da Otávio Rocha como Melo sublinhou, convenhamos, é no mínimo miopia.

Abacaxi e banana

É só o que se encontra para comprar na BR-101 até Torres. Passou o Mampituba tem cidades com shoppings, indústrias, empresas em geral. É a conclusão de um empresário que ficou assombrado com a pujança de Santa Catarina. Que começou lá atrás e foi galgando posições no ranking dos estados.

Devendo sem querer I

A Pesquisa Perfil de Crédito do Brasileiro da Serasa identificou as principais características dos consumidores com o cartão de crédito. A maioria dos entrevistados (36%) se descreve como Consumidor Consciente e utiliza o crédito como ferramenta de organização financeira com as contas diárias.

Devendo sem querer II

Levantamento feito de 2 de abril a 2 de maio identificou que mais da metade dos brasileiros (52%) possui três ou mais cartões de crédito - e, para 35% deles, o principal motivo dessa multiplicidade é para poder somar os limites. Alguma coisa está dando errado, porque a inadimplência bate recordes.

Feliz aniversário

O Sindicato Médico do RS (Simers) completou sábado 92 anos de profícua existência, sempre no interesse da população e dos médicos, ora sob a presidência de Marcos Rovinski.

A prova a Deus pertence

Nas acusações que ao fim resultaram na cessação do mandato do mandato do deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, constavam expressões como "ele pretendia" ou sua intenção "talvez fosse". Pelo visto, o hipotético virou prova provada.

A limpeza do senador

O senador Renan Calheiros (PMDB-AL), da base do governo, está tocando as sabatinas para os novos embaixadores em substituição aos nomeados por Jair Bolsonaro, falando que vai "limpar as embaixadas" Bueno, nesse métier ele é bom. Ideologicamente falando, é claro.

Vinho de campanha

Para discutir os desafios e as potencialidades do setor da vitivinicultura, será realizado nesta quarta-feira na Unipampa de Dom Pedrito o I Fórum de Vitivinicultura da Campanha Gaúcha. Tem o patrocínio do BRDE.

Sergs

A diretoria da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) entrega no dia 6 de junho a láurea Engenheiro do Ano 2022, que chega à 37ª edição. O evento será às 19h, na sede social da entidade, que fica no bairro Pedra Redonda.

Replay

Nestes tempos de contaminação é preciso registrar como as dezenas 11 e 13 se repetem ou se alternam nas loterias da Caixa. O que está acontecendo? As bolinhas dos sorteios se mexem sozinhas?

A sopa dos necessitados

O WimBelemDon, projeto social que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na Zona Sul de Porto Alegre, prepara a realização do "Ué?! SOPA!" para arrecadar recursos para manutenção das atividades da ONG. Na Leopoldina Juvenil, dia 24 de junho. Link www.wimbelemdon.com.br

Cenário insalubre

Não é uma cena bonita de se ver, mas o lixo se acumula em parte da avenida Borges de Medeiros com a Andrade Neves, no Centro Histórico, em determinados horários. É um dos tantos problemas a exigir solução na cidade.

Novidades sexuais

Apareceu mais uma definição no espectro sexual: sapiossexual, aquela que procura um cara inteligente, e mais velho também, tipo 20 anos a mais.

