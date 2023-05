A palestra de Lamachia no Instituto dos Advogados

Aplaudido de pé no almoço mensal do Instituto dos Advogados do RS (Iargs), Leonardo Lamachia discorreu sobre sua gestão à frente da OAB/RS com várias melhorias para a classe, palestra que teve presença também de magistrados e desembargadores. Entre as iniciativas, a total independência de energia elétrica depois da instalação das células fotovoltaicas nas subseções da entidade ora em curso.



Castigo de professor

Presente no almoço do Iargs, o desembargador aposentado e provedor da Santa Casa, Guilherme Alfredo Englert, contou em uma roda como castigou um aluno relapso quando era professor. Deu como castigo escrever uma folha com tema livre. Moleza, pensou o aluno. Mas não contava com a astúcia do professor. "Só que uma letra deve ser grafada com lápis e outra com caneta."

A conquista do poder absoluto I

É questão de tempo para que arrumem alguma maneira para alijar Sergio Moro (União Brasil) da sua cadeira no Senado Federal. Na lista de inimigos do status quo, a Justiça Eleitoral já defenestrou Delton Dallagnol (Podemos) da Câmara dos Deputados.

A conquista do poder absoluto II

Todos os mocinhos proeminentes da Operação Lava Jato têm data marcada para morrer politicamente. Os outrora condenados por malfeitos hoje são mocinhos, uma virada e tanto. São os santinhos do pau oco, que pregam moral de cueca.

Cadeira vazia

Puxa vida, senhor presidente. O senhor viaja mundo afora e não dá ao seu vice nem um dia só para sentar e despachar da sua cadeira? Se é medinho, não se preocupe, Geraldo Alckmin (PSB) é companheiro de viagem.

Liminar cassada

A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) cassou a liminar que autorizava a Associação Educacional Luterana do Brasil (Aelbra) a abrir 480 novas vagas e cursos de Medicina pela Ulbra em seis cidades no Brasil.

Um país desastrado

Me digam como pode um país em que as operações nos aeroportos têm que ser interrompidas por causa da queda de balões e onde lalaus miúdos e graúdos furtam sinaleiras e deixam o povo sem luz.

Adiós pampa mia

A Argentina chegou a um ponto previsível de eleger um político populista que carrega demagogia na bagagem. Dá no que dá, com o peso - precisa cerca de 500 pesos para comprar uma verdinha - mais por baixo que toupeira no subsolo.

Senar na Expoleite

O Senar-RS está presente na 44ª Expoleite e 17ª Fenasul em Esteio, até o dia 21 de maio. Oficinas técnicas serão realizadas, como a avaliação morfológica e escore de condição em bovinos leiteiros que dão leitinho para as crianças.

Quem cedo madruga...

...Deus ajuda, diz o provérbio. E o MDB gaúcho acredita no ditado. Desde os apoios à reeleição do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, até um nome forte para o governo do Estado em 2026 (o vice Gabriel Souza?), o caminho está sendo pavimentado. Lá em riba, como diz o outro, é outro MDB.

Eleições 2024

É cedo, mas o fato é que todos os partidos políticos estão definindo quais serão os nomes que concorrerão às principais prefeituras no pleito do próximo ano.

Novidades na Redenção...

O sempre interessante especial do GeraçãoE nos bairros revela que a Opinião Produtora terá um bar na Esplanada do Araújo Vianna.

E no bairro Farroupilha

O caderno que, todo o mês, apresenta os negócios de algum bairro de Porto Alegre desta vez foi ao Farroupilha. Vale ler o especial desta edição.

Os desaparecidos

Tarefa para a gincana da cidade: achar um fiscal de trânsito de olho no comportamento dos motoristas. Não vale os presentes em locais de acidentes.

Aquele abraço