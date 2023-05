Bares da Praça da Alfândega

Talvez pelo fato dessa ruela ser apenas ligação entre a Rua dos Andradas e a Sete de Setembro, o fato é que a sucessão de bares, restaurantes e cafeterias mereceriam um público maior. São lugares acolhedores, na margem da arborizada Praça da Alfândega.



Sobre ingenuidade e vagareza I

Se alguém acreditava na rápida tramitação e votação da reforma tributária, pode ser acusado de Velinha de Taubaté. Por si só, era óbvio que desvestir um santo para vestir outro seria complicado, porque ou implica em aumento da carga ou em tirar benefícios fiscais de um sem número de atividades essenciais.

Sobre ingenuidade e vagareza II

A apresentação do projeto pode demorar duas semanas. É claro que suas excelências querem deixar suas impressões digitais de modo que o eleitor saiba. Segundo, é mais claro do que água mineral que o é dando que se recebe, mais a forte oposição no Congresso Nacional são como bolas de ferro nas pernas.

Os três comilões

Galinha, vaca leiteira e suínos. São estes os grandes comilões de milho, cultura que a estiagem deixou capenga (matéria sobre o Tá na Mesa nesta edição). Por isso temos que importá-los. Os três devolvem milho em empregos, dólares e impostos.

De roupa nova

Mercado Público

Evandro Olivera/jc

Com a revitalização da pintura do Mercado Público, o prédio adquire ares de quem tomou um banho de loja para agradar os eternos namorados, os que gostam de comes & bebes e produtos diversos expostos nas bancas. O Mercado não é apenas um centro de compras, é um estado de espírito.



Direito à propriedade

O deputado federal gaúcho Tenente-Coronel Zucco (Republicanos) anunciou a criação da Frente Parlamentar Mista Invasão Zero, que terá como objetivo a discussão permanente da questão agrária no País. O colegiado será composto por deputados e senadores que se identificam com a defesa incondicional do direito à propriedade.

O rio Lula

O rio do governo Lula está saindo do leito pela margem esquerda e criando redemoinhos que assustam aldeões locais e internacionais. Possibilita a invasão de terras, cria ondas antiprivatização e questiona até o que já foi feito, como Eletrobras. É uma agenda linha dura costurada por cardeais do PT.

Breve aqui

Reservas consideráveis de ouro no Pará já atraem empresas canadenses e australianas, mais o garimpo ilegal. Por ser o que é, onde há ouro existe bronca antiga ou a ser criada.

Mulher especial

A Assembleia Legislativa realiza no dia 15 de maio, às 17h, evento alusivo ao aniversário de oito anos de fundação e exercício da Procuradoria Especial da Mulher no Rio Grande do Sul.

Aquele abraço

Para Santa Maria, a da Boca do Monte, leitores, comunidade, prefeito Jorge Pozzobom e secretariado. É a cidade onde a educação superior ergueu um arranha céu.

Arcabouço de vigarista