Zelinho Hocsman, grande figura

Uma figura extraordinária recebeu o Prêmio ACPA Paulo Vellinho. O homenageado foi o empresário Zelio Hocsman, vice-presidente do Conselho Superior da ACPA. Zelinho é uma pessoa muito querida e faz parte da Mesa Um do Z Café da rua Padre Chagas. Não dá para dizer que ele é arroz de festa, embora seu negócio seja arroz. Na foto, é cumprimentado pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e pela presidente da ACPA, Suzana Vellinho.

Marcas de Quem Decide

Esta edição do Jornal do Comércio circula com 176 páginas, em um trabalho que envolveu toda a equipe do JC. O destaque é o, pesquisa que faz um mapeamento de 75 setores da economia gaúcha, apontando as marcas que lideram na lembrança e preferência. Para ler, guardar e consultar ao longo do ano.

O ritual do Pé na Cova

Muita gente não aperta mais as mãos de ninguém, alegando que o gesto transmite trocentos milhões de bactérias. Verdade, tanto que os médicos afirmam que boa parte das contaminações se dá pelo apertar de mãos. Igual ao que pensava o Pé na Cova, um velhote ranzinza e pão-duro que almoçava no Chalé da Praça XV.

Esquelético e baixinho, sempre vestido de preto, era um quadro ambulante do mau humor.

Não bastasse isso, era tão mão de vaca que, além de não pagar os 10% do garçom, trazia de casa o pãozinho, uma garrafinha com um líquido verde e a manteiga do couvert. Pedia gelo para endurecer a manteiga, meio filé e purê de batatas, também meia porção. Pegava a faca e trucidava a carne, deixando-a quase um guisado, para depois misturá-la com o purê. Ficava com aquela cor de panetone com gotinhas de chocolate.

Desnecessário dizer que Pé na Cova não era um cara benquisto. O garçom Ocrinho, assim chamado porque faltava uma lente nunca reposta nos óculos, jurava que a beberagem verde era suco de bolota de cinamomo, com o que concordava o gerente Helmuth, o Tico-Tico. Ocrinho falava "cinamão".

- É bolinha de cinamão no liquidificador, vai por mim. Esse veio é lelé da cuca!

Pé na Cova cumpria sempre o mesmo ritual. Chegava bufando e reclamando do serviço e ia para o banheiro lavar as mãos. Igual a médico: meia hora ensaboando e enxaguando. Depois subia e cortava o pãozinho e o filé, gelava a manteiga, servia a gosma verde num copo e ia, de novo, lavar as mãos. Tamanho era o cuidado que, ao sentar, empurrava e puxava a cadeira com os pés para não botar as mãos nela.

Foi quando o seu João, que ficava atrás do balcão, passou a executar uma cruel vingança. Assim que Pé na Cova subia do banheiro, ele vinha até a mesa com a mão estendida.

- Como vai, doutor?

Instintivamente, Pé na Cova apertava a mão estendida. E se não a estendesse, o João a procurava. Nesta operação não autorizada, como um avião-tanque abastecendo um caça em pleno ar, o velhote se dava conta de que fora abastecido com bilhões de germes. Irritado, voltou ao banheiro para nova operação de lavagem. Teve um dia em que seu João conseguiu a proeza de fazer Pé na Cova voltar três vezes ao banheiro. O velhote quase teve um treco.

Na fauna do Chalé, havia também um cara que sentava sozinho e pedia dois chopes, um para ele e outro para seu outro eu. Mas essa já é outra história.