Os plátanos da Rota Romântica

Nessa época de outono, as folhas dos plátanos começam a mudar de cor, passando dos tons verdes para os vermelhos e dourados, deixando a paisagem ainda mais bonita. Lembrando que a folha do plátano é o símbolo da Rota Romântica. A imagem foi obtida na BR-116, na altura de Nova Petrópolis.



Doideira ampla...

Enquanto na superfície parecemos um país civilizado, abaixo dela está um mundo de perversidades sem sentido. Pegue o pior motorista do Brasil, o de Porto Alegre. O pedestre não fica atrás, atravessando a rua com sinal fechado, falando ao celular e cheio de razão. É o padrão porto-alegrense de desobediência civil.

Flagrantes da vida real

Uma senhora bem vestida atravessa a Mostardeiro na altura do Hospital Fêmina fora da faixa de segurança, serpenteando no meio dos carros com olhar despreocupado. Ao lado, uma criança de 10-11 anos, de muleta, a acompanhava fazendo força.

Missão cumprida

O presidente do Banrisul deixa o cargo nesta condição. Cláudio Coutinho entregará o comando do banco estatal para Fernando Lemos, que já foi presidente no passado, nos governos Germano Rigotto (MDB) e Yeda Crusius (PSDB). Portanto, é do ramo.

Pobreza parlamentar

A sabatina a que foi submetido o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, mostrou de novo o quão pobre é o entendimento dos senadores sobre política monetária e como a economia gira. E nem querem saber, pois estão em palanque eleitoral sustentados por colunas de demagogia.

Tudo tão estranho...

O presidente Lula (PT) mal recebeu a faixa presidencial e se pôs a viajar. Além da China e países árabes, foi para Portugal, agora Espanha, e depois deve ir para Cuba e Venezuela, sabe-se lá para onde mais. Não passou o cargo ao vice Geraldo Alckmin (PSB). Para que temos vice-presidente? Para ficar escondido?

Enquanto isso...

...o companheiro presidente argentino Alberto Fernández vê a economia e o câmbio descerem lomba abaixo mais rápido que carreta na banguela. Um dólar compra - comprava - 497 pesos.

Cenário desolador

É aterrador assistir uma palestra como essa, foi o comentário de um participante da reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha, realizada ontem. A palestra de Paulo Tenani, da Acqua Wealth Management e professor da Fundação Getúlio Vargas, mostrou como é o Brasil na Encruzilhada. Desde os anos de 1980, o cenário é doloroso, com crescimento anual médio do Brasil de 2,3%. Tem mais de onde ele veio, leia a matéria nesta edição.

Revisionismo ideológico

Com parecer favorável do deputado Capitão Martim (Republicanos), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou a tramitação da PEC proposta pelo deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) para tornar imutáveis os símbolos Rio-Grandenses, bandeira, hino e brasão do Estado.

A invasão programada

O MST diz que está sob ataque da imprensa, da oposição e até do próprio governo, e que ocupa - eles nunca falam em invasão - "áreas improdutivas e irregulares". Então, digam como pode uma área de pesquisa da Embrapa se enquadrar como "área improdutiva e irregular"...

O sobrevivente

Alagoano de Murici, José Renan Vasconcelos Calheiros (MDB) é um sobrevivente, não resta dúvida. Escorregadio como muçum ensaboado, está reivindicando a relatoria da CPI mista de 8 de janeiro. Lá pelas tantas da sua longa trajetória, safou-se na Justiça da lavanderia Lava Jato. A dúvida é se o senador andou em más companhias ou se ele era a má companhia.

Mais uma cúpula

Dito como o maior evento de tecnologia do mundo, o Web Summit 2023 já está com seus 17 mil ingressos para a edição de 2023 esgotados. O encontro será realizado pela primeira vez na América do Sul, na cidade do Rio de Janeiro.

Aquele abraço