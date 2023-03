O cubo mágico no Farol Santander

O Farol Santander apresenta pela primeira vez em Porto Alegre obras de Athos Bulcão, falecido aos 90 anos (matéria na página 22). Um artista completo. Seu trabalho experimentou o desenho, pintura, painéis, alegorias carnavalescas, vestimentas e até indumentárias litúrgicas. Na frente do prédio, um deles, o cubo mágico. No mezanino do Santander, outras 160 obras.



Parabéns para a Eccel

Um pedestre estava a caminhar nas proximidades do Parcão quando escorregou e caiu no piso molhado devido ao despejo de água da construtora Eccel Incorporadora Ltda. Foram necessárias hospitalização e cirurgias. Imediatamente, a empresa deu todo suporte a ele e à família. Pagou todas as despesas, literalmente, e não foi pouca coisa. Ela entendeu que era obrigação.

Pane geral

O caso da pane no sistema do INSS não foi um caso isolado. De 10 dias para cá, a internet está resmungando, instabilidade no envio de e-mails, Facebook e outras redes. Até mesmo o envio de SMS está lerdo.

Por isso...

....desde os anos 2000, é uma falha localizada, porque o computador de morador no interior do Nepal ou algum país asiático errou em alguma coisa. Em dias, meio mundo apaga. Parece que a culpa agora é do 5G.

O castigo vem a cavalo

Levantamento da Quest para O Antagonista mostra que o presidente Lula perdeu a popularidade nas redes sociais após as declarações sobre o senador Sergio Moro (União Brasil). As menções positivas não ultrapassam a marca dos 20% em relação ao total. A média registrada desde o início do mandato era de 53%.

Dia do Cobertor

Sem maiores festividades comemorou-se sábado o Dia da Constituição Brasileira. Que Constituição? Se é a de 1988, seria melhor festejar o Dia da Colcha de Retalhos, que só prevê direitos e não deveres.

Diário dos assaltos

Dia 16, assalto a mão armada no meio da rua da Tito Lívio Zambecari. Na mesma rua, esquina com a Artur Rocha. Dia 22, mais um, com arma na cabeça da vítima. Na avenida Nilo Peçanha, próximo à Praça da Encol, outro caso, às 20h. Dia 23, assalto na rua Hilário Ribeiro, em plena luz do dia. No mesmo dia, mais um, de novo na Tito Livio com Arthur Rocha, 10h30min. Levaram um Mercedes. Todas as vítimas sofreram perdas e danos.

Futebol de século

Esses contratos de 50 anos de clubes de futebol, o que significa meio século, tem um aspecto curioso. O presidente do clube que vai segurar a bronca dentro de 40, 50 anos, nem nasceu ainda!

Benefícios da abstinência

A melhor situação para se obter altas informações sobre a real de um governo é participar de jantar ou almoço regado a bebida com a presença de um ministro. Mas atenção: não pode beber. Ouvido molhado não ouve bem.

Reforma espacial

Enquanto Portugal discute o tamanho do corte do imposto único para impulsionar a economia, aqui, a reforma tributária prevê aumento do IVA, a ser criado. Cálculos mostram que o setor de serviços pode ter um aumento da carga em até 210%, e os shoppings, de 584%.

O médico e o humor

A Casa da Memória Unimed Federação RS convida para a exposição "Sintomas do Humor", do médico e cartunista Ronaldo Cunha Dias. Abre no dia 30, às 19h, na rua Santa Terezinha, 263. A cerimônia ficará a cargo de Nilson Luiz May, presidente da Unimed Federação RS.



O capital é a ideologia

Não estranhem o fato de empresários de largo espectro fazerem parte do Conselhão do governo Lula. Não é afinidade ideológica, apenas é bom para os negócios. Bom não, muito bom.

Finais