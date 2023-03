Arte em extinção

Os caricaturistas que em tempos passados eram comuns hoje são difíceis de encontrar. Um desses sobreviventes é Roberto da Caricatura, que faz ponto na Rua dos Andradas ao lado do prédio da Caixa Econômica Federal. Ele também faz desenhos a partir do original. Trabalho não lhe falta, porque é grande o interesse do público passante, mulheres e famílias em especial. Ele também construiu e mantém um belo espaço verde que atrai passarinhos, um mini oásis no Centro Histórico de Porto Alegre.



Flagrantes da vida real

Cidadão que ajuda um sem-teto passou por ele na sexta-feira e lembrou que tinha esquecido em casa comida enlatada. Perguntou a ele se estaria no mesmo lugar no sábado. Ele franziu a testa. - Não, amanhã não dou expediente. Só na segunda.

Guerra elétrica I

Primeiro, eles furtam cabos e luminárias: depois furtam cabos de iluminação pública; passo seguinte, furtam sinaleiras e cabos; agora, levam fiação da CEEE. O que é feito? Tímidas ações para coibir o que já se transformou em uma indústria poderosa, cujos integrantes efetuam ações conjuntas na mesma noite e madrugada. Impunes, fazem gato e sapato das polícias e prejudicam toda a sociedade.

Guerra elétrica II

Se isso não deveria alertar os gansos gerais, então continuaremos às escuras e sem energia pública e particular. Já não são mais ladrões que levam para os derretedores de metais, a escória de quem furta e a escória de quem recepta deveria ser considerada ação de guerra e, como tal, encaradas pelos Três Poderes e pelo Ministério Público.

Crime anônimo

Toneladas de pescado sem condições de consumo foram apreendidas durante uma fiscalização da Delegacia do Consumidor, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), no Mercado Público de Porto Alegre. Os nomes das bancas fiscalizadas não foram divulgados. Esse é o problema. Pagam multa e afetam a saúde do consumidor de novo.

Palmas para ela...

...e sua persistência. A Polícia Civil realizou na sexta-feira mais uma etapa da investigação sobre um sequestro ocorrido em outubro de 2022 no bairro Jardim Itú-Sabará. O delegado João Paulo de Abreu comandou toda a apuração e destaca que são oito suspeitos envolvidos, três deles presos durante a investigação.

O homem merece

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), promulgou a lei que dá o nome do ex-prefeito Guilherme Socias Villela (PP) ao Centro Administrativo da prefeitura. A página já havia noticiado quando do envio do projeto. A cerimônia será realizada na quarta-feira, 22 de março, às 18h30min, na rua João Manoel, 157, Centro Histórico.

Tiro ao alvo errado

Ao baixar na marra os juros do empréstimo consignado, acarretando a suspensão destas operações na maioria dos bancos, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), atravessou o samba. Ovelha não é para o mato.

O Brasil suíço

Com as constantes turbulências fiscais e financeiras, o Brasil parece o sistema ferroviário da Suíça. Sai de um túnel e entra em outro.

Tudo tão triste...

A Lava Jato completou oito anos com a operação esvaziada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que tem 27 processos paralisados. Do conjunto pessoa física, 27 foram absolvidos ou com processos anulados.

As voltas que o mundo dá

Há exatos 50 anos, as manchetes mundiais davam conta de uma crise de liquidez do dólar, tão fraquinho, coitado. Apagadores de incêndio como o governo dos Estados Unidos e o Fed, o Banco Central deles, tiveram que entrar em ação.

Maná, versão século 21