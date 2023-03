Arte urbana no Trensurb

Pouco a pouco, os murais vão sendo presença na cidade. A estação Mercado do Trensurb exibe uma mostra de trabalhos de artistas gaúchos. Pena que os pichadores em Porto Alegre ainda insistam com seus desvarios tribais. Se tivessem algum talento, fariam obras como essa. Ou se pelo menos tentassem, já seria um avanço.

Marcas de Quem Decide

Já tem data a edição 2023 da divulgação da pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida há 25 anos pelo Jornal do Comércio: 4 de abril. Neste ano, o evento volta ao palco do Teatro do Sesi, em Porto Alegre. Além dos 25 anos do Marcas, 2023 é também especial para o JC porque marca os 90 anos do jornal. Será uma agenda imperdível, com muita informação e reunião de gente que decide.

Lentidão no Centro

Outro dia, a página elogiou a qualidade do novo calçamento do quadrilátero central no Centro Histórico de Porto Alegre. E os elogios param por aqui. A morosidade dos trabalhos, que deveriam ter sido concluídos em dezembro do ano passado, leva os comerciantes dos trechos atingidos à loucura. Repor estoques é difícil e demorado. Salvo raras exceções, obra pública é convite à cronograma furado.

Uma tragédia brasileira

Uma universitária de 46 anos foi humilhada por colegas de Biomedicina da faculdade paulista por estudar nesta idade. Muito "velha", uma tragédia brasileira. O caso teve ampla repercussão nos últimos dias. Também não ajuda a mídia chamar pessoas de 60 ou até de 50 anos de "idosos". O Brasil é dominado por esses dente-de-leite, que acham que o Big Bang se deu quando eles nasceram.

Degustação à francesa

A famosa escola de gastronomia Le Cordon Bleu, de Paris, recebeu amostras da nova safra de azeites de oliva extra virgem da Prosperato, nas variedades Premium Blend e Koroneiki, para uma Masterclass que acontece no próximo dia 24 de março.

Gaúchos na Fiesp

O advogado gaúcho Ricardo Alfonsin é o mais novo membro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). E as gaúchas Marta Lívia Suplicy e Karim Miskulin (Revista Voto) são presidente e vice do Conselho Feminino da entidade. Estaríamos nós invadindo São Paulo?

O tempo do Irga

Um sistema de baixa pressão atmosférica favorecerá pancadas de chuva sobre boa parte da Metade Oeste do Rio Grande do Sul nos próximos dias. Segundo o Instituto Riograndense de Arroz (Irga), a chuva deverá chegar a todas as regiões do Estado. O próximo episódio de chuva deverá ocorrer nos dias 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de março. Oremos.

Flagrantes da vida real

Colega internado na UTI de um hospital da periferia acordou de madrugada e achou que tinha visto uma assombração. Viu um isqueiro caminhando no ar. Como estava escuro, ajustou o foco e viu um paciente iluminando a parede com o isqueiro. Fiat lux, não era um fantasma afinal. Era um paciente procurando o interruptor de luz.

Adeus Tia Chica I

Grande demais para quebrar, é o que se diz quando grandes empresas e bancos começam a fazer água. Mas quando é realmente grandalhão, como o Credit Suisse, eles não têm padrinho financeiro nem dos governos que segurem o rojão. E se retraem como lesmas quando tocadas.

Adeus Tia Chica II

Até o banco saudita, que possui 20% das ações Credit Suisse, se recusa a botar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Já aconteceu antes, no episódio dos tigres asiáticos, em 1997, que teve profundos reflexos até mesmo no Brasil, devido à interrupção de financiamentos.

Supérfluo, defina

A pretexto de aumentar a arrecadação, o governo federal quer taxar o que considera produtos supérfluos, que às vezes são necessários. Desde os anos 1970, os sucessivos governantes têm essa mania. Esquecem que o supérfluo do rico é o emprego do pobre.

No mundo da Lua