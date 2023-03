Tal pai, tal filho

Ao inaugurar o novo espaço do centro logístico da Panvel, em Eldorado do Sul, Julio Mottin era só sorrisos, abraçado ao filho Julio Mottin Neto, presidente do grupo. Pudera. É um colosso automatizado, que teve investimento de R$ 30 milhões, e ainda emprega 420 pessoas - o grupo tem 10 mil funcionários. Robôs austríacos selecionam os pedidos das filiais, os empacotam e dali vão direto ao caminhão para a entrega. Na foto acima, Julio Mottin mostra o pé direito do enorme prédio do CD.

Flagrantes da vida real

Ônibus estacionado na rodoviária de cidade perto de Carazinho. Deu briga porque as pessoas ocupam lugares que não são os seus. Passageiros discutem política. Entra um bêbado fazendo fiasco. No meio da polvadeira, uma mulher começa a gritar: "Jesus! Jesus! Jesus!". O ônibus arranca e 50 metros depois o motorista tira uma lata de cerveja na marra das mãos do borracho. Parte dos passageiros vaiou o borracho, parte disse que era culpa do Bolsonaro.

Eliseu Padilha

Uma das mais notáveis características do ex-ministro Eliseu Padilha (MDB), falecido na noite de segunda-feira, aos 77 anos, era o acerto ao projetar o placar das votações cruciais no Congresso Nacional. Não era adivinhão, elaborava planilhas que lhe davam essa condição. Era 90% de transpiração e 10% de inspiração. Não por acaso, era consultado por governos, inclusive presidentes da República, sobre qual seria o resultado de votações.

Sem comentários

Um agricultor foi multado pela Polícia Ambiental por plantar batata sem autorização em São Francisco de Paula. O pequeno agricultor, que produz para sua subsistência e para venda, não possuía as licenças ambientais necessárias para o plantio em sua propriedade. Saiu no site O caminhoneiro.

Proibido permitir

O Brasil está tão cheio de regras, normas e restrições que se tornou um país onde a ordem é proibir, o facilitar têm pouca chance. Não demora e podem normatizar a respiração.

O carinho do cão



O nadador master Francismar Siviero esteve internado no Hospital São Francisco da Santa Casa para cirurgia de coração. Pediu ao diretor Fernando Lucchese que lhe desse um bom tempo com seu cão, Glauber Bagual. Pediu e levou, para a alegria dos dois.

De grão em grão...

...a galinha enche o papo. Você fala com lojistas e donos de operações gastronômicas e eles dizem que janeiro e fevereiro não foi tão ruim como esperavam. A expectativa é que março vá na mesma direção. Falta renda, esse é o drama, e por isso a promessa do presidente Lula de desonerar o Imposto de Renda de salários de até

R$ 2,6 mil seria um baita reforço no consumo.

Porém...

...o de sempre, a fatia dos que recebem até R$ 5 mil representa 70% da arrecadação. Vai ser uma paulada na receita do governo federal, provavelmente compensada por alíquota maior para rendas acima desse patamar.

Reforma tributária

Sobre as notas da página relacionas à reforma tributária, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Porto Alegre aduz que o texto da PEC 45, defendida pelo governo federal, não só concentra recursos na União, como aumenta carga tributária do setor de serviços. O mesmo ocorre com a PEC 110.

Aqui se faz, aqui se paga

Comece no início e termine no fim, disse gravemente o Coelho de Óculos de Alice no País das Maravilhas. O começo ignorado pelos bancos americanos que quebraram foi desconsiderar a mortalidade infantil das startups. Encheram os caras de dinheiro e esvaziaram o estoque de prudência.

A picanha é do povo!

Congressistas apoiadores do governo Lula (PT) reagiram entusiasmante à queda do preço da carne. O senador Humberto Costa (PT-PE) foi além ao dizer no Twitter. "Com Lula, o Brasil saiu da fila do osso para entrar na fila da picanha". Maravilha, senador, manda pelo Sedex um quilo, excelência. Dez vezes no cartão.

Coisas que irritam