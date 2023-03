A roda da Padre Chagas está de volta

Após estafantes e prolongadas viagens para países onde tem neve ou praias que reúnem a maior parte do PIB gaúcho, a roda do Z Café da rua Padre Chagas, no Moinhos de Vento, voltou aos trabalhos de salvar o Brasil e parte do mundo. Competência eles têm de sobra.

A dança da chuva

Um "rio" atmosférico vai avançar pelo interior do continente e favorece chuva frequente em parte do Rio Grande do Sul, segundo a MetSul. Vai chover com frequência na Fronteira Oeste do Estado, que pena há anos com falta de chuva e agora com um calorão dos diabos. Literalmente.

Aqui não

Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), anunciaram diversas medidas para conter invasões de terras pelo MST. Como diz o governador Mauro Mendes, a ideia é tolerância zero. Aqui, o governador Eduardo Leite (PSDB) já avisou os navegantes que não vai tolerar invasões.

Mudanças em Gramado I

A rede de hotéis Laghetto não sentiu a queda da ocupação hoteleira em Gramado em dezembro. Foi o que revelou o fundador da rede, Plínio Ghisleni, ao programa Gramado Notícias. Na visão do empresário, alguns hotéis mais qualificados de Gramado exageram no preço de final de ano e, por isso, houve redução na ocupação.

Mudanças em Gramado II

É isso e mais um pouco. Não é de hoje que se fala da hotelaria da cidade com diárias mais caras até que cidades como Nova York. Então, sim, há controvérsias se a cidade não precisa parar de abrir hotéis e até parar de crescer. O que mudou e mudou muito é a vocação. Gramado virou um grande parque de diversões.

De boas intenções...

...o inferno está cheio, diz o ditado. O número de alertas de desmatamento na Amazônia bateu recorde em fevereiro, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Não é como táxi que grita "para " e ele para em seguida.

Parabéns pra você

O Chopp Stübel completou 54 anos de gloriosa existência. O bar chopp do seu Norton Lenhart, hoje estacionado na rua Mariland, 431, na frente do Hospital Militar, é um dos poucos que restam na Capital. Mudanças de comportamento, vida agitada e outros que tais praticamente os extinguiram. Bar chopp é um estilo de vida.

Por fim...

Assim como você assiste à TV, agora é a TV que está observando você". (Seth Haberman, CEO da Sense Education)

A força do galeto

Galeteria dá dinheiro? Se bem administrado, muito. O grupo Di Paolo, comando por Paulo Geremia, faturou R$ 100 milhões em 2022, servindo 1 milhão de refeições. Tudo começou em 1994 com o Giuseppe Posto Per Mangiare, em Garibaldi, na Serra.

Nós fora

O Palácio do Planalto ameaça não pagar emendas a parlamentares que assinaram requerimento para criação da CPMI sobre os atos de 8 de janeiro. O senador Humberto Costa (PT) falou que o próprio Lula (PT) "vai investir pesadamente" contra a CPMI. O que teme a Lula?

Menos dois

O ministro Edson Fachin, do STF, atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e arquivou investigação envolvendo os senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, do MDB. O assunto foi um desdobramento da Lava Jato por supostos pagamentos envolvendo a estatal Transpetro.

Como uma tsunami no mar

Todo tsunami começa com uma onda quase imperceptível na superfície do mar, embora abaixo dela atinge grande velocidade, à medida que a profundidade do mar se torna menor. Quando chega no litoral é aquela destruição. Tudo tem a ver com a quebra do SVB e intervenção no Signature Bank.

Grandalhonas em apuros