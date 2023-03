Mulheres na lavoura

Como abelhas polinizando plantas, em Passo do Sobrado mulheres são treinadas para buscar novas variedades de plantas de fumo com maior potencial qualitativo, produtivo e resistentes à doenças. Acontece no Centro Global de Pesquisa da Alliance One Brasil, uma das principais exportadoras de tabaco do País.

O testamento de Pelé

Pelé indicou em testamento o desejo de que a viúva Márcia Aoki fique com 30% de seus bens, incluindo uma casa no Guarujá (SP). O rei do futebol também registrou em documento a possibilidade de ter mais uma filha, que pode vir a se tornar herdeira caso o exame de DNA dê positivo. Saiu no O Antagonista. Não é pouca grana.

Com a bola toda

O Hospital Moinhos de Vento é o terceiro melhor hospital do Brasil, de acordo com o ranking World 's Best Hospitals 2023, divulgado pela revista Newsweek. O levantamento foi realizado com cerca de 80 mil profissionais de mais de 300 hospitais de 28 países,

Pacto pelas mulheres

A Procuradoria Especial da Mulher do município realizou evento na colenda com a presença de 50 mulheres representantes das principais instâncias públicas. Na ocasião foi lançado o Pacto pelas Mulheres, documento com a Presidência do Legislativo

Deputado multimídia



Vinicius Reis/TCE/divulgação/jc

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), Alexandre Postal (à direita na foto abaixo), recebeu a visita de um velho amigo, Kennedy Nunes, ex-deputado estadual de Santa Catarina. Ele é o legítimo político multimídia: já foi apresentador de tevê, vereador em Joinvile e cantor/líder de banda, e também é jornalista. Ninguém é perfeito.

Bispo auxiliar

O Papa Francisco nomeou mais um bispo auxiliar para a Arquidiocese de Porto Alegre. Trata-se do Padre Juarez Albino Destro, 56 anos, natural de Criciúma (SC). O sacerdote atualmente trabalha na sede da CNBB, em Brasília.

O plano de Pelotas

O governador Eduardo Leite (PSDB) revelou ontem, no Tá na Mesa, o plano de Pelotas para "conquistar" os espaços de poder do Rio Grande. Além dele, também são de Pelotas a presidente do TJ-RS, Iris Helena Medeiros Nogueira, e o novo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa. Agora, Leite brincou que vai propor à prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB), que conceda o título de cidadão pelotense ao presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB).

Indicadores

Leite apresentou uma série de indicadores dos últimos anos, mostrando melhorias no Estado, como o superávit em 2022, melhor resultado orçamentário desde o Plano Real. E citou os dados do Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul do Jornal do Comércio, que apontam a soma de aportes públicos e privados realizados ou anunciados ao longo do ano. No ano passado, foram R$ 62,6 bilhões.

Uma grande verdade

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), disse em entrevista à Pedro Bial da TV Globo ser preciso fortalecer os governos locais, que estão "mais perto da sociedade" e "resolvem melhor" os problemas. Falou da necessidade de descentralizar a política. "Todos os dias liga a televisão e é "Brasília, Brasília, Brasília'". É um antigo pleito desta página.

Inversão de valores

O senador Sergio Moro (União Brasil) fará parte das comissões de Segurança Pública e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. É incrível que um juiz que tentou moralizar o Brasil agora seja visto como um bandido que ele condenou.

