Kobra é cobra

Eduardo Kobra, 48 anos, tem 3 mil murais em cerca de 35 países e em diferentes estados brasileiros. O artista busca democratizar a arte e transformar ruas, avenidas, estradas e até montanhas em galerias a céu aberto. A foto mostra o mural na ONU, em Nova York (EUA). Um dos maiores murais de Kobra é no Museu do Chocolate, em Itapevi (SP). O muralista também tem obras em Porto Alegre.

Sonho litorâneo

Com o aumento vertiginoso de pessoas e famílias que passam a residir em cidades do Litoral, há quem defenda a criação de uma ferrovia ligando a Capital a alguma cidade da região. Na ponta do lápis, não dá. O custo seria astronômico para colocar os trilhos e fazer as desapropriações necessárias, sem falar que a demanda teria que ser uniforme ao longo do ano, o que não é a realidade atual.

Mulheres às avessas

A deputada estadual e delegada de Polícia, Nadine Anflor (PSDB), a economista Patrícia Palermo, a presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Suzy Velhinho, e mais 10 mulheres estarão reunidas dia 7 de março no Clube Gondoleiros, no Nau Live Spaces, para mostrar o outro lado de cada uma, promoção Nau/Movimento Mulheres às Avessas.

Afasta de mim esse cálice

Desde o dia 8 de janeiro, o Executivo e o Judiciário divulgam ações, prisões e processos contra os manifestantes e os vândalos. Era de se supor que uma CPI fosse do seu interesse, mas não, Lula não a quer. Agora, 189 deputados e senadores a querem e já tem número suficiente para CPMI (M de mista). Qual o temor de Lula em não querê-la? Tem gato na tuba?

Tudo de novo

O MST voltou a milhão no governo Lula. Foram quatro invasões recentemente em São Paulo e agora três fazendas produtivas na Bahia. O agro dos dois estados está muito preocupado com a rápida sequência de invasões. O Brasil é o único país do mundo onde o proprietário precisa provar que a terra é dele. E com o recente entendimento do STF, os invasores podem cantar a marchinha "Daqui não saio/ Daqui ninguém me tira".

Educação infantil

O Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos de Educação Infantil do RS realizará a 1º edição do CONEEDIN - Congresso Estadual de Educação Infantil nos dias 17 e 18 no Teatro do Sesc com o tema "Neurociência e Empreendedorismo".

Longuíssimo prazo

Itaipu Binacional quitou as últimas parcelas da dívida contraída para a construção da hidrelétrica, há quase 50 anos. Os últimos pagamentos foram destinados à Eletrobras e ao BNDES e somam US$ 115 milhões.

Alô Dmae

Zeladores de prédios do bairro Independência, em Porto Alegre, se queixam que é mínima a água que chega vinda da Hidráulica Moinhos de Vento. Técnicos atestam que a causa é cano entupido. Caberia ao Departamento Municipal de Água e Esgotos checar.

Aliás...

No ano passado, o Dmae falou em trocar as tubulações antigas do bairro, mas não se falou mais nisso. Estão devendo.

Até dezembro, tudo bem

De acordo com o Índice Global de Dividendos da Janus Henderson, que faz o balanço dos pagamentos de 1.200 empresas de todo o mundo em 2022, os dividendos subiram 8,4%, para um recorde de US$ 1,56 trilhão. As empresas brasileiras no índice são destaque: pagaram um recorde de US$ 33,8 bilhões.

A morte que não houve

As redes sociais gostam de matar personalidades e artistas antes do tempo. Foi o caso de Rita Lee, cujo falecimento foi amplamente divulgado nas redes sociais e desmentido pelo filho da cantora. Mesmo sem comprovação, os internautas compartilham falsidades. Como se vai controlar notícias falsas desse jeito? Não têm como.

Subiu