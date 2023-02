A Garganta do Diabo

Cachoeira subterrânea, conhecida popularmente como Garganta do Diabo, tem seus mistérios e atrativos. Com oito metros de profundidade, está situada no interior do município de Vespasiano Corrêa, no Vale do Taquari. Foi construída propositalmente durante o projeto da Ferrovia do Trigo. O objetivo era desviar o percurso do riacho para que a água não passasse sobre os trilhos. Virou turismo cult.

As maçãs podres I

Olhando a história recente do Brasil com um um drone, se observa o quanto são falhos os mecanismos de proteção e controle do capitalismo brasileiro. O caso Americanas revela falhas estruturais de todos os envolvidos, seja de controle ou de mitigação de danos eficiente. Mesmo que por enquanto sejam rumores, os balanços da Ambev também estão na mira do tira.

As maçãs podres II

O esporte nacional é tirar o seu da reta. Todos os atores dessa palhaçada contábil têm culpa no cartório por omissão ou conivência. Como a página alertou tão logo o caso estourou, sobrou e vai sobrar mais para os pequenos, participantes de fundos entre outros e, é claro, os funcionários. Empregado não tem lobista nem padrinho nem bancada no Congresso.

Povo de cima, povo de baixo

O Brasil pode ser dividido em dois mercados que não se socializam. O que engloba todos os negócios financeiros, e um segundo que são os mercados públicos. Um desconhece o outro. Perguntem aos frequentadores dos estabelecimentos do lado de fora do prédio ou qualquer pé-sujo da idade se eles conhecem Rodrigo Pacheco e Arthur Lira.

Ó, dúvida cruel

Com os últimos e repetidos desabamentos dos índices da bolsa brasileira, a pergunta do investidor é se vai às compras porque os papeis estão baratos ou se fica na renda fixa. Como dizia o falecido jornalista Adão Oliveira, tudo pode acontecer, inclusive nada.

Coisas que irritam I

Quando se pede algum produto na área de alimentos nas lojas especializadas e o balconista não acha, a desculpa padrão é " pararam de produzir". Coisa nenhuma. É MIGUÉ para enganar o freguês.

Coisas que irritam II

Reasfaltaram os dois lados da avenida João Pessoa, nas imediações do Jornal do Comércio, mas conseguiram a proeza de não corrigir o leito, a fim de não acumular água junto ao corredor de ônibus. Quando chove, banho mal cheiroso em quem tenta atravessar. E como acontece o mesmo no corredor, banho duplo, pela frente e pelas costas.

Parole, parole

Como dizem os italianos. A lua de mel de Lula com o povo brasileiro nestas primeiras semanas é efêmera. Enquanto seu governo não conseguir controlar a inflação e repor renda perdida para o dragão, vai ser bucha. Prometer milagres sem ter combinado com o santo primeiro, como ele fez, e ainda faz, é convite à decepção.

Crise de vocações

Encerra hoje uma parceria que durou 114 anos entre a Congregação de Santa Catarina e o Asilo Padre Cacique. A Congregação solicitou o encerramento do contrato em função do baixo número de novas Irmãs. A entidade foi fundada em 1571. Regina Protmann, com 19 anos de idade, deu início às atividades da congregação na Europa.

Enquanto seu lobo não vem

Uma das pedras de toque da esquerda em geral e de Lula, em particular, é arrumar as palavras de forma atraente, tipo combinar responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Na prática, o palavreado bonitinho é apenas papel de embrulhar presente.

Para piorar...

... basta o presidente Lula abrir a boca para falar mal da independência do Banco Central ou do teto de gastos que o elevador desce.

Vae victis

Ai dos vencidos, já dizia o comandante celta Brennus, ao dominar Roma. O PL, segundo maior partido do Senado, ficou de fora da mesa diretora por não ter participado do acordo político para reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD).

De grão em grão...