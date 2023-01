Pedra da Tartaruga é atração em cidade do Vale do Taquari

A Pedra da Tartaruga é um dos pontos turísticos que vale a pena ser visitado no interior do município de Vespasiano Corrêa, no Vale do Taquari. Esse enorme bloco monolítico com nove metros de altura esculpido pela natureza fica às margens do Rio Guaporé e próximo ao pé do Viaduto 13 (V13), a maior obra ferroviária da América Latina e um dos maiores viadutos do mundo.

Por falar em tartaruga...

Toda e qualquer esperança de ver uma tartaruga a 100 km por hora é o mesma que encontrar uma geleira no Saara. Toda e qualquer esperança de fechar negócios ou agendar compromissos importantes e urgente em janeiro e fevereiro é tão impossível quanto achar uma tartaruga a 100 km por hora.

O desabafo de Temer

Conhecido por sua polidez e espírito conciliador, o ex-presidente Michel Temer se disse "cansado" de ouvir acusações que promoveu "golpe" contra Dilma Rousseff, em entrevista à Rádio Bandeirantes. Também exortou Lula a "descer do palanque e começar a governar".

Adeus às ilusões

O ser urbano tem uma falsa ideia sobre o agronegócio. Para ele, é uma mina de ouro, mas não é bem assim. Ser agropecuarista é acordar e olhar para o céu para saber se vai chover de mais ou de menos. Como nos tempos que correm, é uma agonia diária. Muito diferente de ver seu salário depositado a cada mês com ou sem estiagem ou enchente.

Tarefa hercúlea

A Justiça atendeu pleito do Bradesco, e a Americanas deverá disponibilizar os e-mails dos executivos dos últimos 10 anos. O banco vai precisar de um batalhão de especialistas para separar o joio do trigo.

Nova direção

O médico Timothy John Wilson é o novo diretor do Corpo Clínico do Hospital Moinhos de Vento, e Pierangelo Tadeu Baglio assume como vice-diretor. Os profissionais ocuparão a gestão durante o próximo biênio (2023-2024).

Mais um degrau

Na sua proposta de mudanças na comunicação, o ministro da Justiça Flávio Dino fala em enquadrar publicações consideradas criminosas, mas não em regulação. A julgar pela censura imposta a jornalistas e comunicadores, o termo "criminosas" é de largo espectro.

Filhos da crise

Com o apoio do Instituto Caldeira e SUCESU RS, Marco Stefanini, CEO global do Stefanini Group, convida para uma noite de autógrafos no relançamento do livro "O Filho da Crise". Dia 31, às 18h, no Espaço Caldeira, na Travessa São José, 455, bairro Navegantes.

Salvadores da Pátria

Quando o Congresso aprovar o nome - respeitável - de Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras, embute a esperança de preços mais baixos dos combustíveis, mesmo com as flutuações do preço do petróleo. É o mesmo que achar que o atacante gremista Suárez fará gols salvadores a cada partida até o fim dos tempos.

A gravidade do camarão

Como em toda a estiagem severa, a Lagoa dos Patos fica "mais baixa" que o mar, favorecendo a entrada de camarões. Portanto, teremos uma bela safra desse crustáceo. O porém de sempre é que safra abundante não significa preço mais baixo para o consumidor, ao contrário.

Uma tragédia diária



Fernando Albrecht

Nunca o número de sem-teto em Porto Alegre foi tão alto. Uma das consequências é o revirar o lixo orgânico nos contêineres para achar sobras de comida, algo realmente deplorável e trágico. Na operação, fluidos destas sobras ficam nas calçadas. Que, por sinal, amanhecem com excrementos humanos.

De volta ao ponto

O Diário Oficial da União do dia 26 de janeiro trouxe a nomeação, para uma das secretarias do Ministério da Previdência Social, de Paulo Roberto dos Santos Pinto, que em 2013 caiu do cargo de secretário-executivo do Ministério do Trabalho após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investigava desvios da ordem de R$ 400 milhões na pasta. Paulo Roberto foi nomeado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Clube dos caloteiros