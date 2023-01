O fim das praias pacatas

A verticalização das antigas pacatas praias deixa uma multidão de órfãos, saudosos dos espaços abertos, exigência dos veranistas que fugiam da selva de pedra das grandes cidades. A primeira imagem mostra a avenida Fernando Amaral, de Tramandaí, como era na década de 1980, ainda com o Hotel Siri. A praça em frente foi exigência do Condomínio Edifício Tramandaí, que doou a área desde que não se erguesse nenhuma construção. A segunda imagem leva a uma ironia amarga. Os veranistas fogem de uma selva de pedra para encontrar outra.

Por que razão o companheiro ditador Nicolás Maduro não foi para a Argentina tomar uma mate com Lula? Ele alegou razões internas, mas é possível que o venezuelano não queira fazer escadinha para Lula e seu plano de ser dono do campinho ideológico.

Tudo indica que o vice-presidente Geraldo Alckmin não é lá muito fã do gasoduto argentino Néstor Kirchner, aquele da Vaca Muerta. Pelo que dizem os que falaram com ele, o Brasil precisa de gás do sistema Petrobras, os gasodutos chamados Rota 1, 2, 3 e 4. Para reindustrializar o Brasil, precisa de juros baixos e abundância de crédito.

Nos anos 1950 e 1960, a rapaziada de Porto Alegre usava nos cabarés uma técnica que exigia um investimento inicial. Esperava-se a abordagem de uma das garotas, que normalmente vinha com um clássico da noite.

- Paga uma Cuba, bem?

Soava "benheeee...". Bebia-se Cuba Libre, Coca Cola misturada com Rum Merino. Na primeira vez, não se regateava preço; da terceira vez em diante, conquistava-se a certificação do, digamos, ISO de freguês com direito a abatimento; no quinto ou sexto encontro, dependendo do charme, era no mól. Era para os pacientes. Muita mão-de-obra.

Outra técnica era esperar o cabaré fechar, alta madrugada. Desenhava-se uma situação perfeita para predadores com pouco dinheiro e boa conversa. O Ponto G das mulheres, vocês sabem, é no ouvido. Sozinhas ou com algum amor de última hora, todas iam comer alguma coisa nos poucos restaurantes que ficavam abertos na madrugada da Porto Alegre daqueles tempos. Duas situações.

No Alfredo, na Ramiro Barcelos com a Cristóvão Colombo, epicentro do Distrito Erótico da Farrapos. bastava pagar um bife a cavalo mais um bom papo, e lá íamos nós. No Treviso, do Mercado Público, o papo era outro. Até porque lá iam as mulheres da famosa boate Mônica. Como dizia o garçom Jorginho da Mônica, "não é pro teu bico". Era para o bico de estancieiro forte da Fronteira ou para capitães de indústria, como eram chamados os grandes industriais.

Agora, se você não tivesse grana mesmo, restava uma última saída, a saída "Oh, que mundo cruel!". Ficava sentado num cantinho do Treviso, cara de menino desamparado, triste e abandonado como um cão de rua, olhar pidão e carente como quem não quer nada.

Funcionava, dependendo da estampa do solitário cara de pau..