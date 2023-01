Do passado para o presente

Fala-se muito dos restaurantes de Porto Alegre antigos e pouco sobre as lancherias que eram chamadas de bares. Caso da Padaria e Lancheria Roquete, na avenida Independência esquina Coronel Vicente, fundada em 1959. O nome é uma derivação de "rocket" (foguete), um motor que equipava o automóvel norte-americano Hudson dos anos 1950. O Roquete era um posto de reabastecimento que ligava os bares do Centro à barlândia da Independência. A sede era grande e o combustível, barato.

O vigarista 24 horas

Fui ao supermercado e retirei dinheiro do Banco 24 Horas, que fica na entrada, mas dentro da loja. Depois fui às compras. Um homem com o que parecia um extrato na mão me abordou. Na faixa dos 30 anos, nem bem nem mal vestido. Médio. - O senhor deixou cair isso quando tirou o dinheiro. A operação continua aberta no terminal. O tíquete não dizia nada com nada. Voltei ao caixa e, de fato, estava aberto, mas não na minha conta. Teclei "anular". Olhei de novo o papel e me virei para o sujeito. Se tivesse posto o cartão estaria ferrado. - Mas isso é vigarice! - Também acho - falou o vigarista. E foi embora, não tão devagar que parecesse provocação nem tão depressa que parecesse covardia.

Canteiro de obras

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon (MDB), informou que os investimentos em obras de infraestrutura viária, de saúde e de educação somarão pelo menos R$ 200 milhões até o fim do ano, dobrando o número de estradas asfaltadas de 23 para 47.

As voltas que o mundo dá

A Lojas Americanas, empresa varejista brasileira, surpreendeu o mercado financeiro com a notícia de inconsistências contábeis na casa dos R$ 20 bilhões, incluindo o ano de 2022. Foi um terremoto no mercado. Desde o boom da Bolsa de 1970/1971, a Americanas sempre foi uma blue chip, investimento com liquidez imediata. Vai dar pepino na Comissão de Valores Imobiliários (CVM) e para os proprietários.

Viajando com Diego Maradona

Os hermanos estão de volta ao litoral do Rio Grande do Sul, não no mesmo volume de décadas passadas, mas é perceptível que estão presentes. Viajam preferencialmente de carro, desde a Argentina até as praias gaúchas, ou catarinenses. Esse, da caminhonete, vai acompanhado da imagem de Diego Maradona - ou Deus, como diz no vidro traseiro. Possivelmente, a estampa foi feita antes da Copa do Mundo do Catar, do contrário, estaria ali a figura de Lionel Messi.

A história de Flávio Cavalcanti

Lenda da TV que completaria 100 anos no próximo dia 15 de janeiro, Flávio Cavalcanti criou os programas de júri e descobriu nomes da MPB como Fafá de Belém, Alcione e Emílio Santiago. Era programa obrigatório na TV Tupi nas noites de domingo no canal 5. A sua históra é contada por Flávio Cavacanti Filho no livro "O Senhor TV". Matéria na página 22.

Afasta de mim esse cálice

Marcos Joaquim, fundador do Instituto She, disse que a direita precisa se afastar do radicalismo, realidade imposta depois das invasões e depredações de domingo passado na Praça dos Três Poderes.

Cartão corporativo

Para que a sociedade possa saber quanto os presidentes e auxiliares diretos gastaram com cartão corporativo, seria de bom tom revelar os gastos de todos nos últimos presidentes. Houve gastos exagerados de Jair Bolsonaro (PL). Mas ele gastou metade em cartão corporativo do que o primeiro governo de Lula, informação do site O Antagonista.

Pacote belga

Que mania essa de apresentar pacotes dizendo que não são pacotes, como falou o ministro da Fazenda, Fernado Haddad (PT). Se não é pacote, é o quê? Uma caixa de bombons belgas?

A volta de Frankenstein

Ainda falta detalhar o plano apresentado pelo ministro da Fazenda, e ainda falta o Congresso Nacional aprová-lo. Certamente vai ser devolvido como Frankenstein. O certo é que a redução do déficit até chegar em superavit não se faz sem aumentar a carga tributária. O último maná que caiu dos céus foi há mais de dois mil anos.

Arte deitada

A litografia chamada Dino exposta no Margs está colocada deitada quando deveria estar na vertical.

Por fim...

A pergunta certa é geralmente mais importante do que a resposta certa à pergunta errada. (escritor americano Alvin Toffler).

