A festa para Doca

De vez em quando, para não dizer frequentemente, parte da roda do cafezinho dos sábados do Z Café da rua Padre Chagas migra para Punta del Este, Doca Mottin entre eles. Ele e Panvel são sinônimos. Um grupo de amigos fez um lauto almoço de aniversário para ele, que está com 77 anos. Discreto, Doca preferiu não aparecer em primeiro plano, então, os amigos devem procurar Onde está Wally Mottin na foto. Dica: do lado direito.

O foguete que deu ré

Nos anos 1950, os bispos raramente saíam das suas dioceses e quando isso acontecia era uma festa para as comunidades que eles visitavam. Quando era arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer era um que preferia ficar recluso na Cúria, mas conforme as circunstâncias dava uma saidinha. Certa vez, foi para uma cidade da sua região no Vale do Caí. Durante semanas, os paroquianos se prepararam para receber Sua Eminência Reverendíssima, o que incluía colocar decoração e flores por onde ele passasse. Para preparar a cidade, os organizadores da recepção escalaram um sujeito muito conhecido para avisar com foguetes a passagem do automóvel onde estava Dom Vicente, alguns quilômetros antes do cortejo de carros que o levaria à igreja local. Ocorre que o tal cidadão era muito chegado num mé, aquela água que passarinho não bebe. Aboletou-se no seu Ford 1940 com uma caixa de foguetes marca Caramuru e outro tanto de schnaps para passar o tempo. Quando finalmente o carro da Cúria Metropolitana apontou ao longe, o sentinela civil tomou providências para acionar a bateria antiaérea que avisava o comitê de recepção. Segundos depois ouviram-se vários estrondos e o Ford 1940 encheu-se de fumaça, e de dentro saiu nosso bom homem largando fumaça pela fatiota recém comprada, toda chamuscada. Depois de alguns momentos de estupefação, o mistério se desfez. Com a cara cheia de cachaça, o sentinela acendeu o foguete e colocou o braço para fora da janela. Infelizmente, ele tinha empunhado o petardo ao contrário.

A saída, onde fica a saída?

A queda paulatina de turistas em Gramado está assustando investidores e o comércio local, anota o jornalista Miron Neto. Desde 2009, a procura do Natal Luz no Google caiu 60%. Entrementes, surgem cada vez mais hotéis e residenciais, o que poderá ser um problema para os investidores mais adiante.

Se não fosse o povo...

Lajotas soltas são outro perigo, e não só na área central de Porto Alegre

Fernando Albrecht/especial/jc

...sinalizar os buracos nas calçada - nesta há dois irmãos - o pedestre correria o risco de afundar uma perna com óbvias implicações traumáticas. Lajotas soltas são outro perigo, e não só na área central de Porto Alegre. Não adianta dizer que a culpa é do proprietário do prédio defronte, a fiscalização deveria agir com mais rigor com eles.

A disputa pela vitrine

Ao assumir a pasta do Planejamento, a senadora Simone Tebet (MDB) se disse surpresa com seu destino, do qual tinha divergências ao contrário de ministérios sociais. Claro que ela queria comandar o Bolsa Família, uma vitrine enorme. Mas não contava com a astúcia dos petistas. Não seria para ela que acenderiam todas as luzes para iluminar a sucessão presidencial de 2026.

Não era bem isso

Como outros ministros que lidarão com o cobertor curto das verbas federais, Tebet recitou o primeiro mandamento de todo político candidato ao troféu Equilíbrio em Fio de Navalha, que será "austero mas conciliador". No discurso e no papel, é fácil; na prática, é cair para um lado ou para outro.

Conselho de Cidadãos

O advogado Claudio Lamachia foi eleito com 88% dos votos para presidir o Conselho de Cidadãos de Porto Alegre. O Conselho reúne todas aquelas personalidades e lideranças que receberam da Câmara Municipal o título de cidadão emérito e honorário. Lamachia já foi presidente da OAB/RS por duas gestões e presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Congestionamento

Além dos 254 prefeitos das praças de Porto Alegre - são 700 áreas verdes na cidade -, há outros alcaides prontos para a nomeação. O curioso é que algumas praças têm disputada acirrada. Casos da México, Engenheiro Daniel Ribeiro e Vinícius de Moraes, todas em bairros. Diante disso, existe possibilidade dessas três praças terem dois prefeitos.

Propriedade recuperada

A Paulo Afonso Pereira Propriedade Intelectual recuperou a propriedade da marca Sulgás - Companhia de Gás do Rio Grande do Sul para a companhia. Uma distribuidora de gás e produtos similares havia obtido a marca Sulgás no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Monotonia

A Petrobras cortou o preço do combustível de aviação, mas as passagens não caíram. No Brasil, a lei da gravidade funciona ao contrário.

Quadro da dor